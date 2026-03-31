Bijela kuća: Otvaranje Hormuškog moreuza nije jedan od ključnih ciljeva

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Levit (Leavitt) kazala je da osiguravanje sigurnog prolaza za naftne tankere kroz Hormuški moreuz nije jedan od "ključnih ciljeva" koje je predsjednik Donald Tramp (Trump) postavio za okončanje svoje vojne operacije protiv Irana.

Ovime je potencijalno otvorena mogućnost da Iran i dalje koristi svoj strateški položaj nad jednim od najprometnijih svjetskih kanala za transport nafte u doglednoj budućnosti.

Ključni ciljevi

Levit je na brifingu u Bijeloj kući u ponedjeljak upitana da li je Tramp spreman proglasiti pobjedu u Iranu i okončati rat čak i ako Iran nastavi blokirati većinu plovila kroz moreuz.

Ona je kazala da su SAD i Izrael započeli vojne udare krajem februara s ciljem uništavanja iranske mornarice, razgradnje njegove raketne i dron infrastrukture, slabljenja njegovih saveznika u regiji te sprječavanja Irana da dođe do nuklearnog oružja.

- Potpuno ponovno otvaranje moreuza je nešto na čemu administracija radi, ali ključni ciljevi operacije su jasno definisani američkom narodu od strane vrhovnog komandanta - rekla je Levit.

Uprkos potapanju njegove mornarice i svakodnevnim bombardovanjima američkih ratnih aviona, iranska vojska i dalje uspijeva ugrožavati trgovačke brodove koji prolaze kroz ovaj ključni plovni put, prekidajući isporuke nafte i podižući cijene sirove nafte na globalnom tržištu. Iran je krajem marta dozvolio prolazak određenim brodovima kroz ovo usko grlo, nakon intenzivne diplomatije SAD.

Mogućnost da Iran nastavi vršiti veći nivo kontrole nad uskim moreuzom mogla bi postati jedno od trajnih nasljeđa ovog sukoba.

Ostvarenje ciljeva

Državni sekretar Marco Rubio izjavio je u intervjuu za Al Jazeeru u ponedjeljak da će Hormuški moreuz biti "ponovo otvoren na ovaj ili onaj način" nakon završetka vojne operacije.

- Bit će otvoren jer će Iran pristati da poštuje međunarodno pravo i ne blokira komercijalni plovni put, ili će koalicija država širom svijeta i regije, uz učešće Sjedinjenih Američkih Država, osigurati da bude otvoren - rekao je Rubio.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama u ponedjeljak naveo da je ostvaren "veliki napredak" u okončanju rata, ali je upozorio da je spreman potpuno uništiti iranske "elektrane, naftna polja i ostrvo Harg (a moguće i sva postrojenja za desalinizaciju!)" ako se ne postigne dogovor koji uključuje da Hormuški moreuz bude "odmah otvoren za poslovanje".

Levit je nagovijestila da bi Tramp mogao ostvariti te ciljeve do sredine aprila.

- Pentagon je oduvijek navodio četiri do šest sedmica kao procijenjeni vremenski okvir za operaciju Epic Fury. Danas je 30. dan, izračunajte sami - rekla je Leavitt u prostoriji za brifinge Bijele kuće.