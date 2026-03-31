Ogromna eksplozija u Isfahanu: Tramp podijelio snimak, korištene bombe teške skoro po tonu

Tramp nije dao nikakav kontekst uz video, ali medijski izvještaji tvrde da se radi o zajedničkim američko-izraelskim napadima na veliko skladište municije u Isfahanu, iranskom gradu s oko 2,3 miliona stanovnika i lokacijom vojne zračne baze Badr.

Snimak prikazuje niz detonacija, nakon čega se pojavljuju veliki požari koji noćno nebo obasjavaju narandžastim nijansama.

Donald Tramp (Trump) podijelio je video ogromne eksplozije u Iranu, gradu Isfahanu, u ranim jutarnjim satima u utorak.

Prema riječima američkog zvaničnika kojeg citira The Wall Street Journal, američke snage pogodile su skladište municije u Isfahanu bombama za probijanje bunkera teškim 2.000 funti (oko 907 kilograma).

- Korištena je velika količina bunker-buster bombi, odnosno penetrirajuće municije - rekao je zvaničnik.

Izvještaji navode da je napad izazvao niz snažnih sekundarnih eksplozija koje su stvorile ogromne vatrene kugle i udarne talase širom tog područja. Ovaj napad dodatno je pojačao strah od eskalacije sukoba, koji je ušao u drugi mjesec, dok su Pakistan, Egipat, Saudijska Arabija i Turska održali sastanak u potrazi za diplomatskim rješenjem.

Nedavni izvještaji sugeriraju da je Iran možda premjestio zalihe visoko obogaćenog uranija, procijenjene na oko 540 kilograma, u podzemni objekt u Isfahanu. Grad je već ranije bio meta američkog napada prošlog ljeta u okviru operacije "Midnight Hammer", usmjerene na nuklearna postrojenja.

Izvještaji o napadima pojavili su se dan nakon što je Tramp u ponedjeljak zaprijetio širokim uništenjem iranskih energetskih resursa i druge ključne infrastrukture, uključujući nuklearne objekte i vodna postrojenja, ukoliko se "uskoro" ne postigne dogovor o okončanju rata.

Tramp je poručio da će SAD uništiti iranske energetske objekte ako razgovori s "novim i razumnijim režimom" ne rezultiraju sporazumom i ponovnim otvaranjem Hormuškog moreuza.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) više puta su tvrdili da je Iran bio blizu izgradnje nuklearnog oružja, tvrdnja koju ne potvrđuje nuklearni nadzorni organ Ujedinjenih nacija, uprkos tome što je Tramp rekao da je prošlogodišnjim napadima "sravnio" ključne lokacije.

"Bunker-buster" bombe su posebno dizajnirane s ojačanim čeličnim kućištem koje im omogućava da probiju slojeve zemlje i betona te eksplodiraju tek nakon što dostignu određenu dubinu.

- One često imaju manju količinu eksploziva… ali upravo kućište omogućava da prodru u tlo, poput bušilice, i zatim unište ciljeve - rekao je Ryan Brobst, stručnjak za naoružanje iz američkog think-tanka Foundation for Defence of Democracies, za NPR.

Neke od ovih bombi koriste i HTSF, odnosno "pametni upaljač za tvrde ciljeve", koji može "brojati" spratove kroz koje prolazi ili promjene gustoće kada uđe u otvoreni prostor poput silosa za rakete, prije nego što eksplodira.

Pojedine su čak opremljene mikrofonima, tako da detoniraju tek kada registruju ljudske glasove.

Ono što bunker-buster bombe čini posebno opasnima nije samo količina eksploziva, iako je i ona značajna, već njihova sposobnost da tempiraju eksploziju i pogode ciljeve koje druge bombe ne mogu dosegnuti.