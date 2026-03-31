Iran predstavio novi plan: Odobreno uvođenje taksi za prolazak kroz moreuz

Novim planom parlamentarne Komisija za sigurnost Irana odobrava se regulisanje i uvođenje taksi za brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz, saopćio je član komisije.

Plan komisije ima za cilj provođenje "suverene uloge Irana i njegovih oružanih snaga", prenosi iranska državna novinska agencija Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) u ponedjeljak.

Plan sadrži nekoliko ključnih elemenata koji imaju za cilj jačanje kontrole i nadzora Irana nad moreuzom, uključujući "sigurnosne mjere za zaštitu plovnog puta, mjere za osiguranje sigurnosti pomorskog saobraćaja te finansijske regulative i takse u rijalima za brodove koji prolaze, kao i zabranu prolaza za brodove koji pripadaju Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu", navodi IRIB.

Hormuški moreuz trenutno je glavno žarište u tekućem sukobu koji je započeo 28. februara kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael zajednički napali Iran.

Zatvaranje moreuza od Irana, kroz prijetnje i napade na plovidbu, dovelo je do zastoja otprilike 15 miliona barela sirove nafte dnevno u Perzijskom zaljevu, što je izazvalo veliku nestabilnost na svjetskim tržištima nafte.

U noći s ponedjeljka na subotu pogođen je kuvajtski tanker nafte na kojem se nalazilo oko dva miliona barela.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Levit (Leavitt) je kazala da otvaranje Hormuškog moreuza nije jedan od vojnih ciljeva rata, a Wall Street Journal je izvijestio i da je Donald Tramp to kazao svojim saradnicima.