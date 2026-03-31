Objavljen snimak Hezbolahovog napada na izraelsku vojsku: "Okupacijske snage neće zaboraviti ovaj težak dan"

Libanski Al Mayadeen potvrdio je da je Hezbolah nanio velike gubitke IDF-u i podijelio detalje o operacijama protiv izraelskih snaga na jugu Libana.

Dopisnici ovog medija istakli su kako je južni Liban svjedočio jednoj od najintenzivnijih operacija Hezbolaha protiv izraelskih snaga u novijoj historiji, naglašavajući da se grad Ainata pojavio kao središnja tačka za odlučne i koordinirane napade, označavajući ga kao istaknuto mjesto strateškog otpora.

- Okupacijske snage neće zaboraviti ovaj težak dan u Ainati, gdje su se usudile kročiti na njeno tlo i dobile tešku lekciju - izvijestio je.