Objavljen snimak Hezbolahovog napada na izraelsku vojsku: "Okupacijske snage neće zaboraviti ovaj težak dan"

Libanski Al Mayadeen potvrdio je da je Hezbolah nanio velike gubitke IDF-u i podijelio detalje o operacijama protiv izraelskih snaga na jugu Libana.
Dopisnici ovog medija istakli su kako je južni Liban svjedočio jednoj od najintenzivnijih operacija Hezbolaha protiv izraelskih snaga u novijoj historiji, naglašavajući da se grad Ainata pojavio kao središnja tačka za odlučne i koordinirane napade, označavajući ga kao istaknuto mjesto strateškog otpora.
- Okupacijske snage neće zaboraviti ovaj težak dan u Ainati, gdje su se usudile kročiti na njeno tlo i dobile tešku lekciju - izvijestio je.
Napredujući izraelski tenkovi na cesti Aitaroun-Ainata bili su ciljani navođenim raketama i eksplozivnim napravama, što je rezultiralo značajnim žrtvama među oficirima i vojnicima. Operacije otpora poremetile su višestruka vojna okupljanja i položaje širom grada i duž ceste, s desecima potvrđenih pogodaka raketama i artiljerijskom vatrom.
Dopisnik Al Mayadeena istakao je vještinu otpora u namamljivanju neprijateljskih snaga u pažljivo planirane zasjede, demonstrirajući i strateško predviđanje i operativnu preciznost, dodajući da uspon Ainate kao središta otpora naglašava stalne izazove s kojima se suočavaju izraelske snage u južnom Libanu.
Prema izraelskom Kanalu 14, izraelske trupe koje djeluju unutar južnog Libana ostaju "u stalnom pokretu i izložene su opasnosti", što omogućava Hezbolahu da iskoristi prednosti terena kako bi ih efikasno ciljao.
U izvještaju se navodi da Hezbolah koristi kombinaciju oružja kratkog dometa, uključujući artiljerijske granate, protivtenkovske navođene rakete, rakete i dronove, kako bi napao izraelske snage raspoređene unutar libanske teritorije.
Hezbolah je putem zvaničnih kanala objavio i dva videosnimka na kojima se mogu vidjeti akcije njihovih vojnika. Jedan od snimaka, između ostalog, zabilježio je i pripreme Hezbolaha za ispaljivanje dronova na sjever Izraela, a kako su naveli cilj je bila vojna baza blizu Haife.