Pakistan zabrinut zbog mogućeg uključivanja Saudijske Arabije u sukob s Iranom, zalaže se za prekid vatre

Uloga Pakistana kao posrednika u sukobu koji su pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana iznenadila je mnoge, ali nije slučajna.
Povjerenje Trampa
Načelnik oružanih snaga Asim Munir uživa povjerenje američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), koji ga često naziva svojim omiljenim maršalom i ističe da Iran poznaje „bolje od većine“.
Iran je susjed Pakistana s kojim dijeli granicu dugu 900 kilometara, ali i zemlja s kojom ima duboke kulturne i vjerske veze koje opisuje kao bratske.
Pakistan nema američke zračne baze i, za razliku od mnogih država u Zaljevu koje često posreduju, još nije direktno uvučen u sukob.
Ravnoteža između Irana i SAD
Analitičari smatraju da bi mir između SAD i Irana bio u interesu ove zemlje.
Ipak, postavlja se pitanje kako se država koja je suočena sa tenzijama s Afganistanom i Indijom pozicionirala kao posrednik.
Zemlja trenutno bombarduje Afganistan, dok su napetosti s Indijom prošle godine izazvale strah od nuklearne eskalacije.
Do sada je Pakistan pokušavao održati ravnotežu između Irana i SAD, prenoseći poruke i organizujući diplomatske kontakte, ali takva strategija nosi određene rizike.
Zemlja u velikoj mjeri zavisi od uvoza nafte, pri čemu značajan dio dolazi kroz Hormuški moreuz.
- Ako se rat nastavi, ekonomski pritisci u Pakistanu će se enormno povećati - kaže Farhan Sidiki (Siddiqi), profesor političkih nauka na Institutu za poslovnu administraciju.
Dodatnu zabrinutost izaziva mogućnost širenja sukoba.
Pakistan je u septembru prošle godine potpisao odbrambeni sporazum sa Saudijskom Arabijom, prema kojem se „svaka agresija protiv bilo koje zemlje smatrati agresijom protiv obje“.
Zbog toga se postavlja pitanje kako bi Pakistan reagovao ukoliko bi se Saudijska Arabija uključila u rat i pozvala se na taj sporazum.
Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishak (Ishaq Dar) danas putuje u Kinu na poziv svog kineskog kolege Vang Ija (Wang Yij).