Pakistan zabrinut zbog mogućeg uključivanja Saudijske Arabije u sukob s Iranom, zalaže se za prekid vatre

Uloga Pakistana kao posrednika u sukobu koji su pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana iznenadila je mnoge, ali nije slučajna.

Povjerenje Trampa

Načelnik oružanih snaga Asim Munir uživa povjerenje američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), koji ga često naziva svojim omiljenim maršalom i ističe da Iran poznaje „bolje od većine“.

Iran je susjed Pakistana s kojim dijeli granicu dugu 900 kilometara, ali i zemlja s kojom ima duboke kulturne i vjerske veze koje opisuje kao bratske.

Pakistan nema američke zračne baze i, za razliku od mnogih država u Zaljevu koje često posreduju, još nije direktno uvučen u sukob.