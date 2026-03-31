Bliski istok: Raspoređeno stotine američkih "foka i rendžera"

Na Bliskom istoku nalazi se stotine američkih snaga za specijalne operacije, uključujući Navy Seal ( Foke) i Army Rangers (rendžeri) zajedno s hiljadama marinaca i padobranaca iz vojske, prema izvorima upoznatim s raspoređivanjem, piše CBS.

Izvori navode da prisustvo ovih snaga u regionu daje predsjedniku Donaldu Trampu (Trump) vojne opcije protiv Irana, uključujući operacije koje bi mogle ciljati otvaranje Hormuškog moreuza, preuzimanje nafte s ostrva Hark ili zaplijenu iranskih zaliha obogaćenog urana.

New York Times je prvi izvijestio da su snage stigle u region. Centralna komanda SAD odbila je komentar.

Predsjednik Tramp je u ponedjeljak ujutro na Truth Social izjavio da njegova administracija nastavlja pregovore s Iranom i izrazio optimizam da će uskoro biti postignut sporazum za okončanje rata, koji je sada u petoj sedmici, a koji su pokrenuli SAD i Izrael 28. februara.

Međutim, iranski zvaničnici su više puta tvrdili da nikakvi direktni pregovori nisu u toku i odbacili prijedlog primirja Bijele kuće kao "pretjeran i nerazuman", što baca sumnju na brzo postizanje zajedničkog rješenja.

U istom postu, Tramp je upozorio da, ukoliko sporazum "ne bude uskoro postignut" i Hormuški moreuz ne bude odmah otvoren, SAD će napasti sve iranske "elektrane, naftna polja i ostrvo Hark (a moguće i sva postrojenja za desalinizaciju!), koje još namjerno nismo 'dirali'".