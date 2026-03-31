Zamir i Kuper se sastali: Dogovorena američko-izraelska strategija protiv Irana

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (SAD) saopćila je da je ove sedmice njen načelnik, admiral Bred Kuper (Brad Cooper), boravio u posjeti Izraelu, gdje se sastao s načelnikom Generalštaba izraelske vojske, general-pukovnikom Ejalom Zamirom (Eyal Zamir).

Prema navodima iz saopćenja, tokom susreta vojni zvaničnici razgovarali su o napretku ostvarenim u okviru tekućih operacija.

Portparol CENTCOM-a Tim Hokins (Tim Hawkins) istakao je da je cilj "eliminisati iranske sposobnosti da na smislene načine projektuje moć izvan svojih granica."

On je dodao: "Također su potvrdili snagu američko-izraelskog odbrambenog partnerstva i naglasili važnost kontinuirane koordinacije".

List "The Times of Israel" objavio je u nedjelju da su Kuper i Zamir održali sastanak kako bi razmotrili aktuelnu zajedničku kampanju usmjerenu protiv Irana.