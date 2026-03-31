Sjedinjene Države ponovo otvaraju ambasadu u Venecueli nakon hapšenja Madura

Američko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je u ponedjeljak da ponovo pokreće rad ambasade SAD-a u Venecueli, skoro tri mjeseca nakon što je bivši predsjednik Nikolas Maduro odveden iz zemlje i zatvoren u SAD-u. Ovaj potez označen je kao značajan korak u odnosima između dvije države.

Ponovno otvaranje ambasade dolazi u trenutku kada administracija Donalda Trampa počinje usko sarađivati s vladom Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez), vršiteljice dužnosti predsjednice koja je zamijenila Madura nakon njegovog nasilnog svrgavanja od strane američkih trupa. Rodrigez je ranije obavljala funkciju potpredsjednice u Madurovoj administraciji.

Ambasada SAD-a u Venecueli ne radi još od marta 2019. godine. Decenijama rastuće tenzije između dvije države dovele su do potpunog prekida diplomatskih odnosa, a SAD nisu imale ambasadora u Karakasu od 2010. godine.

Godine 2018. Maduro je protjerao otpravnika poslova SAD-a u Venecueli, nakon čega je američka vlada naredne godine povukla sve svoje diplomatsko osoblje iz zemlje. Od tada su se odnosi SAD-a prema Venecueli vodili putem ambasade u susjednoj Kolumbiji, uključujući i uobičajene poslove poput provođenja istraga za potrebe američkih organa za provođenje zakona.

Nakon vojne intervencije SAD-a u Venecueli i odvođenja Madura i njegove supruge, Vašington je radio na ponovnom uspostavljanju veza s vlastima u zemlji. Zvaničnik State Departmenta najavio je:

- Danas zvanično obnavljamo rad ambasade SAD-a u Karakasu, čime otvaramo novo poglavlje našeg diplomatskog prisustva u Venecueli - kazao je.

Američke vlasti terete Madura i druge visokorangirane venecuelanske zvaničnike za učešće u trgovini drogom i pružanje zaštite drugim latinoameričkim kriminalnim grupama. Raciju jedinice Delta Force, tokom koje je Maduro uhapšen ranije ove godine na osnovu savezne optužnice, mnoge zemlje su oštro osudile.

Maduro i njegova supruga trenutno se nalaze u saveznom zatvoru u Njujorku, gdje čekaju nastavak sudskog postupka. U međuvremenu, Laura F. Dogu, dugogodišnja američka diplomatkinja i obavještajna zvaničnica koja je ranije bila ambasadorica SAD-a u Hondurasu i Nikaragvi, boravi u Karakasu i radi na obnovi američke ambasade. Ona trenutno obavlja funkciju otpravnice poslova SAD-a u Venecueli.