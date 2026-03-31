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DRAMATIČNI PRIZORI

Izrael pod žestokim napadom Irana: Nastala velika materijalna šteta, ima povrijeđenih

Fragmenti raketa koji su pali na tlo ukazuju na to da je projektil vjerovatno nosio kasetnu bojevu glavu

Žestok napad na Izrael. X

Dž. R.

31.3.2026

Iranske snage su rano jutros žestoko napale centralni dio Izraela, a prema prvim informacijama povrijeđeno je najmanje osam osoba. 

Napad je prouzrokovao veliku materijalnu štetu, a udari su zabilježeni u naseljenim mjestima Bnei Brak, Ramat Gan i Petah Tikva.

Posebno dramatični prizori dolaze iz Tel Aviva, gdje su društvene mreže preplavili snimci zapaljenih automobila i uništene imovine. 

Prema navodima Izraelske vojske (IDF), fragmenti raketa koji su pali na tlo ukazuju na to da je projektil vjerovatno nosio kasetnu bojevu glavu. 

Takva vrsta municije omogućila je rasipanje podmunicije po širem urbanom području, što objašnjava veliki obim štete.

Vatrogasne i spasilačke ekipe su na terenu i pokušavaju obuzdati požare, dok se povrijeđenima ukazuje ljekarska pomoć. 

Ovaj napad predstavlja dodatnu eskalaciju u već napetom sukobu na Bliskom istoku, koji iz dana u dan uzima sve veći danak u ljudskim životima i infrastrukturi.

# NAPAD
# IZRAEL
# IRAN
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