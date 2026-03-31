Izrael pod žestokim napadom Irana: Nastala velika materijalna šteta, ima povrijeđenih

Napad je prouzrokovao veliku materijalnu štetu, a udari su zabilježeni u naseljenim mjestima Bnei Brak, Ramat Gan i Petah Tikva.

Iranske snage su rano jutros žestoko napale centralni dio Izraela, a prema prvim informacijama povrijeđeno je najmanje osam osoba.

Posebno dramatični prizori dolaze iz Tel Aviva, gdje su društvene mreže preplavili snimci zapaljenih automobila i uništene imovine.

Prema navodima Izraelske vojske (IDF), fragmenti raketa koji su pali na tlo ukazuju na to da je projektil vjerovatno nosio kasetnu bojevu glavu.

Takva vrsta municije omogućila je rasipanje podmunicije po širem urbanom području, što objašnjava veliki obim štete.