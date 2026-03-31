Italija se pridružila zemljama koje su postavile ograničenja američkim avionima: Uskraćen im pristup bazi

Američkim borbenim avionima je, prema naređenju ministra odbrane Italije Guida Kroseta (Crosetta), ministarstvo odbrane ove zemlje uskratilo pristup bazi Sigonella.

Prema pisanju italijanskih listova, načelnik generalštaba Luciano Portolano nazvao je ministra odbrane kako bi ga obavijestio o onome što se dogodilo i donio odluku koja će neminovno utjecati na odnose između Italije i Sjedinjenih Država.

Generalštab Ratnog zrakoplovstva SAD obavijestio je Portolana da plan leta za nekoliko američkih bombardera predviđa slijetanje u Sigonellu, a zatim odlazak prema Bliskom istoku. Međutim, niko nije tražio odobrenje niti se konsultovao s italijanskim vojnim rukovodstvom. Plan je zapravo saopćen dok su avioni već bili u letu.

Prve provjere su potvrdile da se ne radi o uobičajenim ili logističkim letovima i stoga nisu uključeni u sporazum s Italijom.

Portolano je bio taj koji je, direktno ovlašten od strane ministra, obavijestio američku komandu o odluci - nisu mogli iskrcati se u Sigonelli jer nisu bili ovlašteni i jer nisu održane prethodne konsultacije.

Italija nije prva zemlja koja je uskratila ovu dozvolu borbenim avionima SAD. Među zemljama koje su se našle na toj listi su i Španija, kao i Švicarska koja je zabranila prelet američkih borbenih aviona na putu za Iran.