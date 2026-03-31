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JAVLJAJU IRANSKI MEDIJI

Čečenske snage spremne za slanje u Iran u slučaju američke kopnene invazije

Snage lojalne Ramzanu Kadirovu aktuelni američko-izraelski rat protiv Irana opisale su kao vjerski sukob

Čečenske snage. Platforma X

M. Až.

31.3.2026

Čečenske vojne jedinice spremne su za raspoređivanje u Iran kako bi podržale tamošnje oružane snage u slučaju eventualne kopnene invazije Sjedinjenih Američkih Država, prenosi iranska Press TV.

Snage lojalne Ramzanu Kadirovu, lideru Čečenske Republike u sastavu Rusije, aktuelni američko-izraelski rat protiv Irana opisale su kao vjerski sukob.

Moguće direktno angažovanje ocjenjuju kao džihad, odnosno "borbu dobra protiv zla", u odbrani Islamske Republike Iran od američkih i savezničkih snaga.

Sukobi između SAD-a i Izraela s Iranom počeli su 28. februara, a već na samom početku ubijen je vođa Islamske revolucije, ajatolah Ali Hamnei (Ali Khamenei), kao i više visokih komandanata i civila, uključujući i više od 170 učenica u školi u Minabu na jugu Irana.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# ČEČENIJA
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