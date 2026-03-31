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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp se obrušio na historijskog saveznika: "Amerika više neće biti tu da vam pomogne!"

Morat ćete početi učiti kako se boriti za sebe, SAD više neće biti tu da vam pomogne, baš kao što ni vi niste bili tu za nas, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

31.3.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je novu poruku na društvenoj mreži Truth Social, u kojoj je oštro kritikovao Veliku Britaniju i poručio joj da se sama pobrine za snabdijevanje naftom.

- Sve te zemlje koje ne mogu nabaviti mlazno gorivo zbog Hormuškog moreuza, poput Ujedinjenog Kraljevstva, koje je odbilo učestvovati u rušenju iranskog režima, imam prijedlog za vas: broj jedan, kupujte od SAD-a, imamo ga dovoljno, i broj dva, skupite malo zakašnjele hrabrosti, idite do moreuza i jednostavno ga uzmite - napisao je Tramp.

U nastavku objave dodatno je pooštrio ton prema saveznicima.

- Morat ćete početi učiti kako se boriti za sebe, SAD više neće biti tu da vam pomogne, baš kao što ni vi niste bili tu za nas. Iran je, u suštini, desetkovan. Teški dio je gotov. Idite i nabavite svoju vlastitu naftu! - poručio je Tramp.

U naknadnoj objavi osvrnuo se i na Francusku, navodeći da "nije dopustila avionima koji su išli prema Izraelu, natovarenim vojnom opremom, da prelete njen teritorij".

Dodao je i da je Francuska "bila vrlo nekorisna u odnosu na 'iranskog mesara', koji je uspješno eliminisan!"

Objavu je završio upozorenjem: "SAD će zapamtiti!!!"

# VELIKA BRITANIJA
# DONALD TRUMP
# FRANCUSKA
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