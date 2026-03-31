Tramp se obrušio na historijskog saveznika: "Amerika više neće biti tu da vam pomogne!"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je novu poruku na društvenoj mreži Truth Social, u kojoj je oštro kritikovao Veliku Britaniju i poručio joj da se sama pobrine za snabdijevanje naftom.

- Sve te zemlje koje ne mogu nabaviti mlazno gorivo zbog Hormuškog moreuza, poput Ujedinjenog Kraljevstva, koje je odbilo učestvovati u rušenju iranskog režima, imam prijedlog za vas: broj jedan, kupujte od SAD-a, imamo ga dovoljno, i broj dva, skupite malo zakašnjele hrabrosti, idite do moreuza i jednostavno ga uzmite - napisao je Tramp.

U nastavku objave dodatno je pooštrio ton prema saveznicima.

- Morat ćete početi učiti kako se boriti za sebe, SAD više neće biti tu da vam pomogne, baš kao što ni vi niste bili tu za nas. Iran je, u suštini, desetkovan. Teški dio je gotov. Idite i nabavite svoju vlastitu naftu! - poručio je Tramp.

U naknadnoj objavi osvrnuo se i na Francusku, navodeći da "nije dopustila avionima koji su išli prema Izraelu, natovarenim vojnom opremom, da prelete njen teritorij".

Dodao je i da je Francuska "bila vrlo nekorisna u odnosu na 'iranskog mesara', koji je uspješno eliminisan!"

Objavu je završio upozorenjem: "SAD će zapamtiti!!!"