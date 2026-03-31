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KRAJEM APRILA

Tramp najavio "historijsku državnu posjetu" kralja Čarlsa

Ova važna prilika bit će još posebnija ove godine, jer obilježavamo 250. godišnjicu naše velike zemlje, poručio američki predsjednik

Kralj Čarls i Tramp. AP

Anadolija

31.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je u utorak da će britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila boraviti u državnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama od 27. do 30. aprila.

- Melania i ja sa zadovoljstvom objavljujemo da će Njihova Veličanstva, kralj i kraljica Ujedinjenog Kraljevstva, posjetiti Sjedinjene Američke Države u sklopu historijske državne posjete od 27. do 30. aprila, što će uključivati i prekrasnu banket večeru u Bijeloj kući navečer 28. aprila - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

- Ova važna prilika bit će još posebnija ove godine, jer obilježavamo 250. godišnjicu naše velike zemlje - rekao je Tramp, dodajući da se "raduje druženju s kraljem, kojeg izuzetno poštuje".

- Bit će sjajno - poručio je.

# SAD
# VELIKA BRITANIJA
# DONALD TRUMP
# KRALJ CHARLES
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