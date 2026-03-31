SAD prvi put upotrijebio novo oružje u Iranu: Projektil pogodio školu i dvoranu

Sjedinjene Američke Države prvi put su u Iranu upotrijebile novo oružje tokom smrtonosnog napada 28. februara 2026. godine, u kojem su pogođeni i civilni objekti u blizini vojnog kompleksa na jugu zemlje.
U napadu, izvedenom prvog dana rata, oružje s obilježjima novorazvijenog američkog balističkog projektila pogodilo je sportsku dvoranu i susjednu osnovnu školu u gradu Lamerd. Lokalni zvaničnici naveli su da je u tim i drugim obližnjim udarima ubijena najmanje 21 osoba, piše The New York Times.
Analiza napada
Analiza vizuelnih dokaza koju su proveli The New York Times i stručnjaci za oružje pokazuje da karakteristike eksplozije i nastala šteta odgovaraju balističkom projektilu kratkog dometa poznatom kao Precision Strike Missile (PrSM). Ovaj projektil dizajniran je da detonira iznad cilja i rasprši male volframove kuglice.
Snimci prikazuju dva udara u Lamerd. Na jednoj se vidi projektil u letu čija silueta odgovara PrSM-u, nakon čega slijedi velika vatrena eksplozija u zraku. Drugi video, snimljen sigurnosnom kamerom preko puta dvorane, bilježi eksploziju neposredno iznad objekta. Fotografije s mjesta udara pokazuju brojne rupe koje su, prema procjenama, uzrokovale volframove kuglice.
Neposredno uz sportsku dvoranu nalazi se kompleks Korpusa čuvara islamske revolucije, ali nije potvrđeno da li je i on bio meta napada.
Borbeni debi novog oružja
Projektil PrSM završio je fazu testiranja prototipa tek prošle godine, prema podacima američke vojske. Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je 1. marta snimak njegovog lansiranja u prvim satima sukoba, a nekoliko dana kasnije admiral Bred Kuper (Brad Cooper) potvrdio je da je projektil prvi put korišten u borbi.
S obzirom na to da je riječ o novom oružju, zasad nije moguće sa sigurnošću utvrditi da li su udari u Lamerd bili namjerni, posljedica tehničke greške ili pogrešnog odabira cilja.
Pogođeni civilni objekti i žrtve
Nije jasno na koji način su škola i sportska dvorana mogli biti povezani s vojnim kompleksom. Prema dostupnim satelitskim snimcima, ovi objekti su od njega odvojeni najmanje 15 godina i označeni kao civilni na platformama poput Google Maps i Apple Maps.
U trenutku napada u dvorani je trenirala ženska odbojkaška ekipa, izjavio je iranski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Amir Saeid Iravani. Snimci na društvenim mrežama pokazuju da su djeca redovno koristila školske prostore.
Nakon napada, na objektima su zabilježeni tragovi požara, oštećenja i urušavanja, dok su unutar škole vidljivi razbijeni prozori i drugi tragovi razaranja.
Prema iranskoj državnoj agenciji IRNA, ubijena je najmanje 21 osoba, dok je oko stotinu ranjeno. Među žrtvama su i odbojkašice koje su trenirale u dvorani. Poluslužbena agencija Tasnim objavila je identitete poginulih, a lokalni mediji izvijestili su o smrti desetogodišnje učenice Helme Ahmadizadeh, učenice Elham Zaeri te sportskog trenera Mahmuda Nadžafija (Mahmoud Najafi).
Potvrde stručnjaka i američkih zvaničnika
Jedan američki zvaničnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, potvrdio je za The New York Times da je u napadu korišten projektil PrSM.
- Iako smo znali da je PrSM korišten, ovo je prvi put da vidimo kako sistem djeluje u praksi - rekao je Džefri Luis (Jeffrey Lewis), stručnjak za neširenje nuklearnog oružja s koledža Middlebury.
Njegovu procjenu podržao je i stručnjak za naoružanje Frederik Gras (Frédéric Gras), koji je izjavio da je snimak zračne detonacije jasan te da su "obrasci oštećenja od gelera dojmljivi i podudaraju se s ograničenim tehničkim podacima o PrSM-u".
Kapetan Tim Hokins (Tim Hawkins), glasnogovornik američkog Središnjeg zapovjedništva, rekao je: "Upoznati smo s izvještajima i istražujemo ih. Američke snage ne gađaju civile neselektivno, za razliku od iranskog režima."
Širi kontekst sukoba
Napad u Lamerd dogodio se istog dana kada je američki krstareći projektil Tomahawk pogodio školu u gradu Minab, pri čemu je poginulo 175 ljudi.
Napade na Iran provodi zajednička izraelsko-američka koalicija, a visoki američki vojni zvaničnici potvrdili su da su u prvim danima sukoba Sjedinjene Američke Države djelovale na jugu zemlje, gdje se nalazi Lamerd.
PrSM je balistički projektil kratkog dometa koji je razvila kompanija Lockheed Martin kako bi zamijenio sistem ATACMS. Može pogoditi ciljeve udaljene do 640 kilometara, a primarno je namijenjen uništavanju neprijateljskih snaga i neoklopljenih vozila.
U ranijim sukobima Pentagon je povremeno koristio oružje u razvoju u aktivnim ratnim zonama radi takozvane "borbene procjene", svjesno prihvatajući određeni nivo rizika.