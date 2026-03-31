SAD prvi put upotrijebio novo oružje u Iranu: Projektil pogodio školu i dvoranu

Sjedinjene Američke Države prvi put su u Iranu upotrijebile novo oružje tokom smrtonosnog napada 28. februara 2026. godine, u kojem su pogođeni i civilni objekti u blizini vojnog kompleksa na jugu zemlje. U napadu, izvedenom prvog dana rata, oružje s obilježjima novorazvijenog američkog balističkog projektila pogodilo je sportsku dvoranu i susjednu osnovnu školu u gradu Lamerd. Lokalni zvaničnici naveli su da je u tim i drugim obližnjim udarima ubijena najmanje 21 osoba, piše The New York Times. Analiza napada Analiza vizuelnih dokaza koju su proveli The New York Times i stručnjaci za oružje pokazuje da karakteristike eksplozije i nastala šteta odgovaraju balističkom projektilu kratkog dometa poznatom kao Precision Strike Missile (PrSM). Ovaj projektil dizajniran je da detonira iznad cilja i rasprši male volframove kuglice.

Snimci prikazuju dva udara u Lamerd. Na jednoj se vidi projektil u letu čija silueta odgovara PrSM-u, nakon čega slijedi velika vatrena eksplozija u zraku. Drugi video, snimljen sigurnosnom kamerom preko puta dvorane, bilježi eksploziju neposredno iznad objekta. Fotografije s mjesta udara pokazuju brojne rupe koje su, prema procjenama, uzrokovale volframove kuglice. Neposredno uz sportsku dvoranu nalazi se kompleks Korpusa čuvara islamske revolucije, ali nije potvrđeno da li je i on bio meta napada. Borbeni debi novog oružja Projektil PrSM završio je fazu testiranja prototipa tek prošle godine, prema podacima američke vojske. Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je 1. marta snimak njegovog lansiranja u prvim satima sukoba, a nekoliko dana kasnije admiral Bred Kuper (Brad Cooper) potvrdio je da je projektil prvi put korišten u borbi. S obzirom na to da je riječ o novom oružju, zasad nije moguće sa sigurnošću utvrditi da li su udari u Lamerd bili namjerni, posljedica tehničke greške ili pogrešnog odabira cilja. Pogođeni civilni objekti i žrtve Nije jasno na koji način su škola i sportska dvorana mogli biti povezani s vojnim kompleksom. Prema dostupnim satelitskim snimcima, ovi objekti su od njega odvojeni najmanje 15 godina i označeni kao civilni na platformama poput Google Maps i Apple Maps.