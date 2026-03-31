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Iranci zaprijetili napadima na američke kompanije: Na meti Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla i Boeing

Državni mediji objavili su i listu američkih kompanija koje bi Iranska revolucionarna garda mogla gađati

IRGC: Od sutra gađamo američke kompanije. AP

M. Až.

31.3.2026

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je rok nakon kojeg planira započeti napade na američke kompanije na Bliskom istoku. Prema navodima iranskih državnih medija, taj rok ističe sutra u 20 sati po teheranskom vremenu.

- Ignorisali ste naša ponovljena upozorenja o potrebi zaustavljanja terorističkih operacija, a danas je, kao posljedica terorističkih napada koje ste proveli vi i vaši izraelski saveznici, poginuo određen broj iranskih građana.

Budući da su ključni elementi u planiranju i praćenju ciljeva za likvidaciju američke ICT i AI kompanije, kao odgovor na ove terorističke operacije od sada će glavne institucije koje učinkovito učestvuju u terorističkim operacijama biti smatrane legitimnim ciljevima - poručili su iz IRGC-a.

Državni mediji objavili su i listu američkih kompanija koje bi Iranska revolucionarna garda mogla gađati, uključujući niz globalno poznatih tehnoloških i industrijskih firmi.

Među 18 kompanija koje je IRGC naveo u svojoj prijetnji nalaze se Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla i Boeing.

IRGC je pozvao zaposlenike tih kompanija da "odmah napuste svoja radna mjesta".

# IRAN
# SAD
# IRGC
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