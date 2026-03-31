Kina i Pakistan predstavili plan za prekid sukoba SAD-a, Izraela i Irana

U značajnom diplomatskom potezu usred rastućih tenzija na Bliskom istoku, Pakistan i Kina su zajednički predstavili inicijativu od pet tačaka. Cilj ovog plana je okončanje sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, te obnova mira i stabilnosti u regiji Zaljeva.

Izrazili zabrinutost

Inicijativa je dogovorena tokom posjete zamjenika premijera i ministra vanjskih poslova Pakistana Isaka Dara (Ishaq Dar) Pekingu, gdje je imao opsežne razgovore s kineskim ministrom vanjskih poslova Vang Jijem (Wang Yi). Glavni fokus razgovora bio je na pogoršanju regionalne sigurnosti i hitnoj potrebi za koordiniranom međunarodnom akcijom kako bi se spriječila dalja eskalacija.

Iz Ministarstva vanjskih poslova Pakistana saopćeno je da su obje strane izrazile duboku zabrinutost zbog širenja sukoba, upozoravajući da bi nastavak neprijateljstava mogao destabilizirati ne samo Bliski istok, već i globalne ekonomske i energetske sisteme.

Pet ključnih tačaka

1. Hitan prekid vatre i obuzdavanje sukoba

U središtu plana je hitno obustavljanje svih vojnih dejstava. Pakistan i Kina apeliraju na sve strane da pokažu maksimalnu suzdržanost i izbjegnu poteze koji bi sukob mogli pretvoriti u širi regionalni rat. Naglašeno je da je sprečavanje prelijevanja sukoba na susjedne države od ključne važnosti za održavanje međunarodnog mira.

2. Pokretanje strukturiranih mirovnih pregovora

Centralni stub inicijative je hitan početak mirovnih pregovora. Islamabad i Peking ističu da dijalog i diplomatija ostaju jedini održiv put naprijed. Pozvali su sve aktere da se uključe u "smislene i iskrene" pregovore, naglašavajući da svako rješenje mora poštovati suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost svih država, uključujući Iran i zemlje Zaljeva.

3. Zaštita civila i kritične infrastrukture

Ističući humanitarnu dimenziju sukoba, dvije države pozvale su na strogo poštivanje međunarodnog humanitarnog prava. Posebno su upozorili na hitno zaustavljanje napada na civilno stanovništvo i nevojnu infrastrukturu, uključujući energetske objekte, desalinizacione pogone i nuklearne instalacije. Ciljanje takve infrastrukture, istakli su, može izazvati ekološke katastrofe i dugotrajni prekid osnovnih usluga za milione ljudi.

4. Očuvanje globalnih pomorskih ruta

Plan posebno naglašava osiguravanje pomorske trgovine, s fokusom na Hormuški moreuz – ključnu arteriju za globalno snabdijevanje energentima. Kina i Pakistan traže zaštitu trgovačkih brodova i posada, upozoravajući da bi svaka dugotrajna blokada ovog koridora mogla izazvati globalnu energetsku krizu i snažan udarac međunarodnim tržištima.

5. Jačanje multilateralizma i uloge UN-a

Završna komponenta plana odnosi se na jačanje multilateralne saradnje pod okriljem Ujedinjenih nacija. Obje zemlje pozvale su na obnovljene globalne napore za uspostavljanje sveobuhvatnog mirovnog okvira utemeljenog na Povelji UN-a i međunarodnom pravu, upozoravajući protiv jednostranih akcija koje krše međunarodne norme.

Ovaj diplomatski potez dolazi u trenutku kada Kina potvrđuje svoje strateško partnerstvo s Pakistanom, dok Pakistan preuzima sve istaknutiju pregovaračku ulogu. Zvaničnici su potvrdili da trenutno postoji indirektna komunikacija između Washingtona i Teherana, upravo uz posredovanje regionalnih partnera.

Iranski ambasador u Pakistanu pozdravio je proaktivni diplomatski angažman Islamabada, opisujući ga kao konstruktivan napor za deeskalaciju tenzija i promociju dugoročne stabilnosti. Uspjeh kinesko-pakistanske inicijative sada će u najvećoj mjeri zavisiti od spremnosti ključnih aktera da ratne sukobe zamijene pregovaračkim stolom.