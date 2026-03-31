Katar upozorio Iran: "Prešli ste mnoge crvene linije svojim napadima"

Iran je prešao "mnoge crvene linije" svojim napadima na susjedne države, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari, pozvavši na hitno smirivanje napetosti. Ovo upozorenje dolazi dok se sukob između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana nastavlja bez naznaka skorog završetka, prenosi Al Jazeera.

Al-Ansari je na današnjoj konferenciji naglasio da iranski napadi imaju "katastrofalan učinak na odnose između dviju zemalja". Pozvao je sve strane u sukobu da se suzdrže od napada na nuklearnu i energetsku infrastrukturu, upozorivši da će "svaka dalja eskalacija značiti više gubitaka za sve strane".

Od početka zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran krajem februara, iranske snage gađale su mete u brojnim zemljama u regiji, uključujući Katar, Irak, Siriju, Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Bahrein, Oman, Jordan i Kuvajt, iako te države nisu direktno uključene u sukob.

Iran tvrdi da ne cilja susjedne zemlje, već američku imovinu smještenu u regiji. Ipak, pogođene države oštro su osudile napade koji su prouzrokovali štetu civilnoj infrastrukturi, uključujući zračne luke, energetske objekte i luke, te su doveli do ljudskih žrtava.

Diplomatski napori za prekid sukoba

Usred eskalacije, neke zemlje pojačale su diplomatske napore za pronalazak rješenja. Al-Ansari je pojasnio da Katar, koji je ranije bio ključni posrednik u regionalnim sukobima, poput izraelskog rata u Gazi, trenutno nije uključen u mirovne napore koje predvodi Pakistan.

- U stalnoj smo komunikaciji sa svim stranama, uključujući posrednike i druge regionalne aktere - rekao je.

- Ovdje treba naglasiti da u potpunosti podržavamo napore Pakistana te se nadamo da će oni uroditi plodom i donijeti trajan mir i stabilnost u regiju - dodao je al-Ansari.

Pakistanska inicijativa

Prošle nedjelje Pakistan, koji dijeli granicu s Iranom, održao je četverostrane razgovore s ministrima vanjskih poslova Turske, Saudijske Arabije i Egipta o okončanju rata i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca.

Pojačavajući diplomatske aktivnosti, Pakistan je danas u saradnji s Kinom objavio inicijativu u pet tačaka za uspostavu "mira i stabilnosti" u regiji. U zajedničkoj izjavi, objavljenoj na društvenoj mreži X od strane pakistanskog ministarstva vanjskih poslova, dvije zemlje pozvale su na "trenutni prekid neprijateljstava".

Izjava također naglašava potrebu za početkom mirovnih pregovora i ističe da se "moraju zaštititi suverenitet, teritorijalna cjelovitost, nacionalna neovisnost i sigurnost Irana i zaljevskih država". Preostale tačke obuhvataju zaštitu nevojnih ciljeva, osiguranje pomorskog prometa, uključujući Hormuški moreuz, te uspostavu trajnog mira temeljenog na Povelji Ujedinjenih nacija i međunarodnom pravu.

Istovremeno, američki ministar obrane Pit Hegset (Pete Hegseth) izjavio je danas da, uprkos pregovorima s Iranom, vojna eskalacija ostaje jedna od opcija.