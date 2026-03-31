Tramp o iranskom uraniju: "Duboko je zakopan i teško ga je dosegnuti"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da "uopće ne razmišlja" o zalihama visoko obogaćenog uranija u Iranu, čije osiguranje, prema stručnjacima, ostaje ključno kako bi se spriječilo da Teheran brzo stekne nuklearno oružje.

- Uopće ne razmišljam o tome. Znam samo da je to toliko duboko zakopano da će ga biti jako teško dosegnuti - rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za CBS News, osvrćući se na prošlogodišnje američke napade na iranska nuklearna postrojenja za koja se vjeruje da čuvaju ove zalihe.

- To je duboko dolje... Čak ni bez rata to nisu uspjeli napraviti. Dakle... prilično je sigurno. Ali donijet ćemo odluku - dodao je Tramp.