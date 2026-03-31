Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SAD

Tramp o iranskom uraniju: "Duboko je zakopan i teško ga je dosegnuti"

Uopće ne razmišljam o tome. Znam samo da je to toliko duboko zakopano da će ga biti jako teško dosegnuti, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

31.3.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da "uopće ne razmišlja" o zalihama visoko obogaćenog uranija u Iranu, čije osiguranje, prema stručnjacima, ostaje ključno kako bi se spriječilo da Teheran brzo stekne nuklearno oružje.

- Uopće ne razmišljam o tome. Znam samo da je to toliko duboko zakopano da će ga biti jako teško dosegnuti - rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za CBS News, osvrćući se na prošlogodišnje američke napade na iranska nuklearna postrojenja za koja se vjeruje da čuvaju ove zalihe.

- To je duboko dolje... Čak ni bez rata to nisu uspjeli napraviti. Dakle... prilično je sigurno. Ali donijet ćemo odluku - dodao je Tramp.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# URANIJ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.