Šef američke vojske: "Naši bombarderi B-52 su počeli letjeti iznad kopna"

Na ranijem brifingu u Pentagonu, predsjednik Združenog štaba američke vojske, general Den Kejn, izjavio je da je američka vojska započela letove bombardera B-52 iznad kopna.

- U posljednjih 30 dana pogodili smo više od 11.000 ciljeva. Uz rastuću zračnu nadmoć, pokrenuli smo i prve letove B-52 iznad kopna - rekao je Kejn.

Dodao je da američka vojska ostaje usmjerena na "presretanje i uništavanje logističkih i opskrbnih lanaca koji opskrbljuju" iranske programe balističkih projektila, bespilotnih letjelica i izgradnju ratnih brodova.