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BRIFING U PENTAGONU

Šef američke vojske: "Naši bombarderi B-52 su počeli letjeti iznad kopna"

U posljednjih 30 dana pogodili smo više od 11.000 ciljeva, rekao je Kejn

Bombarder B-52 Stratofortress. United States Air Force / Richard P. Ebensberger

M. Až.

31.3.2026

Na ranijem brifingu u Pentagonu, predsjednik Združenog štaba američke vojske, general Den Kejn, izjavio je da je američka vojska započela letove bombardera B-52 iznad kopna.

- U posljednjih 30 dana pogodili smo više od 11.000 ciljeva. Uz rastuću zračnu nadmoć, pokrenuli smo i prve letove B-52 iznad kopna - rekao je Kejn.

Dodao je da američka vojska ostaje usmjerena na "presretanje i uništavanje logističkih i opskrbnih lanaca koji opskrbljuju" iranske programe balističkih projektila, bespilotnih letjelica i izgradnju ratnih brodova.

# PENTAGON
# SAD
# DAN CAINE
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