Pezeškijan: "Imamo potrebnu volju da okončamo ovaj sukob, ali moraju biti ispunjeni ključni uslovi"

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je u utorak da njegova zemlja ima "potrebnu volju" za okončanje rata sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama, ali pod uslovom da dobije garancije kako se sukob neće ponoviti.

Istovremeno, američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) poručio je da će naredni dani rata biti "odlučujući", ne isključujući mogućnost slanja američkih kopnenih snaga u Iran, prenosi Euronews.

Iran traži garancije

- Imamo potrebnu volju da okončamo ovaj sukob, ali moraju biti ispunjeni ključni uslovi, a to su prije svega garancije da se agresija neće ponoviti", rekao je Pezeškijan u telefonskom razgovoru s predsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Koštom (António Costa), navodi se u saopćenju iz njegovog ureda.

Nakon razgovora, Košta je na društvenim mrežama poručio da je "trenutna situacija na Bliskom istoku izuzetno opasna" te je pozvao Iran na smirivanje napetosti.

- Kako bi se smirile napetosti, pozvao sam Iran da zaustavi neprihvatljive napade na zemlje u regiji i da se konstruktivno uključi u diplomatiju, posebno s UN-om, kako bi se osigurala sloboda plovidbe u Hormuškom moreuzu - napisao je na platformi X.

"Odlučujući dani"

Izjave iranskog predsjednika dolaze istog dana kada je američki ministar odbrane ocijenio da će naredni dani rata u Iranu biti "odlučujući".

- Idući dani bit će odlučujući. Iran je toga svjestan i vojno ne može učiniti gotovo ništa po tom pitanju - izjavio je Hegset.

Šef Pentagona potvrdio je da pregovori o okončanju rata napreduju, iako američko-izraelska vojna kampanja protiv Islamske Republike traje već više od mjesec dana.

- Pregovori su stvarni, aktivni su i, vjerujem, dobijaju na zamahu - rekao je Hegset.

Na pitanje o zabrinutosti dijela birača Donalda Trampa (Donald Trump) zbog moguće upotrebe kopnenih snaga, Hegset je odbio dati konkretan odgovor.

- Ne možete se boriti i pobijediti u ratu ako protivniku otkrijete šta ste spremni učiniti, a šta niste, uključujući i slanje kopnenih snaga - kazao je.

Hegsetove izjave o statusu mirovnih pregovora poklapaju se s porukom Bijele kuće od ponedjeljka, u kojoj je navedeno da pregovori s Iranom napreduju te da se ono što Teheran govori javno razlikuje od poruka koje upućuje američkim zvaničnicima iza zatvorenih vrata.

- Uprkos svim javnim istupima režima i lažnim izvještajima koje čujete, razgovori se nastavljaju i dobro napreduju. Ono što govore javno, naravno, uveliko se razlikuje od onoga što nam poručuju privatno - izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt).

Tramp poručio saveznicima da se sami bore

U međuvremenu, ranije u utorak, Tramp je izrazio nezadovoljstvo saveznicima koji nisu bili spremni pomoći Sjedinjenim Američkim Državama da silom ponovo otvore Hormuški tjesnac pod iranskom kontrolom, poručivši zemljama zabrinutim zbog visokih cijena goriva da "idu po vlastitu naftu".

- Morat ćete se naučiti boriti sami za sebe, Sjedinjene Američke Države vam više neće pomagati, kao što ni vi niste pomogli nama. Iran je, u suštini, desetkovan. Teži dio je gotov. Idite po svoju naftu - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Trampovi komentari objavljeni su istog dana kada su cijene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama prvi put od 2022. godine premašile prosjek od 4 dolara (3,48 eura), dok cijene energenata nastavljaju rasti širom svijeta.