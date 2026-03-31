Netanjahu: "Zadali smo Iranu i njegovoj mreži deset zala"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da su ogromna iranska ulaganja od "bilion dolara" u balističke projektile, obogaćivanje uranija i podršku savezničkim oružanim grupama doživjela neuspjeh.

U videoobraćanju je poručio da je Izrael Iranu i njegovoj mreži zadao "deset zala", aludirajući na predstojeći jevrejski blagdan Pasha, koji počinje naredne večeri.

Vojne operacije

Govoreći o vojnim operacijama, naveo je da je Izrael izveo udare na grupe koje Tel Aviv smatra terorističkim – Hamas u Gazi, Hezbolah u Libanu, hutiste u Jemenu, kao i na druge aktere na Zapadnoj obali, te na svrgnuti režim Bašara el Asada (Bashar al-Assad) u Siriji.

Također je izdvojio pet "pošasti" koje su, prema njegovim riječima, nanesene Iranu: napade na nuklearni program, balističke projektile, infrastrukturu režima, unutrašnje sigurnosne snage i ključne ljude vlasti.

Istakao je da rat još nije završen, ali je naglasio da je Izrael ostvario značajne rezultate na terenu.

"Strateški preokret"

Naglasio je da je došlo do "strateškog preokreta" u odnosu na Iran, tvrdeći da je Teheran ranije pokušavao ugušiti Izrael, dok sada, kako kaže, Izrael vrši pritisak na Iran.

Dodao je da je iranski režim danas slabiji nego ikada, dok je Izrael, prema njegovim riječima, snažniji nego ikad prije.

Netanjahu je također sugerisao da američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) nije u potpunosti razumio prijetnju koju predstavlja Iran, ističući da je na tu opasnost ranije upozoravao "predsjednike u Sjedinjenim Američkim Državama".