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ODGOVOR VAŠINGTONA

SAD nakon prijetnji IRGC-a američkim kompanijama: Spremni smo spriječiti svaki napad

Vojska Sjedinjenih Američkih Država jeste i bila je spremna suzbiti svaki iranski napad, poručili su

Amin Ahouei

M. Až.

31.3.2026

Bijela kuća saopćila je u utorak da su oružane snage Sjedinjenih Američkih Država spremne spriječiti svaki potencijalni iranski napad, reagujući na prijetnje koje je Korpus čuvara islamske revolucije uputio američkim kompanijama u regiji, prenosi Reuters.

- Vojska Sjedinjenih Američkih Država jeste i bila je spremna suzbiti svaki iranski napad, o čemu svjedoči pad napada balističkim projektilima i dronovima terorističkog režima za 90 posto - izjavio je neimenovani zvaničnik Bijele kuće.

Iranski državni mediji ranije su objavili da je Korpus čuvara islamske revolucije najavio kako će od 1. aprila početi gađati američke kompanije u regiji. Taj potez predstavljen je kao odgovor i odmazda za ranije napade usmjerene protiv Irana.

# IRAN
# SAD
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