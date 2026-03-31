Papa Lav XIV pozvao Trampa da pronađe izlaz za kraj rata u Iranu

Papa Lav XIV u utorak je pozvao američkog predsjednika Donalda Trampa da pronađe "izlaz" za okončanje rata u Iranu, što je rijedak direktan apel poglavara Katoličke crkve u trenutku dok se regionalni sukob širi. Ovaj neuobičajeni poziv Papa, inače prvi iz Sjedinjenih Država, uputio je novinarima ispred svoje rezidencije u Castel Gandolfu, nedaleko od Rima, piše Reuters.

- Rečeno mi je da je predsjednik Tramp nedavno izjavio kako želi okončati rat - rekao je papa Lav.

- Nadam se da traži izlaz. Nadam se da traži način da se smanji količina nasilja - dodao je.

Sve oštrije kritike rata

Papa Lav, poznat po pažljivom biranju riječi, rijetko upućuje direktne apele nacionalnim čelnicima, no posljednjih je sedmica pojačao kritike rata u Iranu. U nedjelju je u neuobičajeno oštrim izjavama poručio da Bog odbacuje molitve vođa koji započinju ratove i čije su "ruke pune krvi".

Sukob u Iranu, koji traje već mjesec dana, započeo je 28. februara zajedničkim američko-izraelskim zračnim udarima. Od tada se proširio regijom, usmrtivši hiljade ljudi i uzrokujući poremećaje u opskrbi energentima, što prijeti da gurne globalnu ekonomiju u krizu.

Poziv na mir prije Uskrsa

Papa je u utorak izrazio žaljenje zbog velikog broja žrtava te nadu da bi nasilje moglo prestati prije Uskrsa, koji se slavi 5. aprila.

- Bilo je toliko smrti, među kojima i nedužne djece. Nastavimo neprestano pozivati na mir. Previše je onih koji promoviraju sukobe, nasilje i rat - zaključio je papa Lav.