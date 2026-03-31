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USS GEORGE H. W. BUSH

Treći američki nosač aviona isplovio ka Bliskom istoku

ovom nosaču aviona moglo bi biti potrebno nekoliko sedmica da stigne do svog odredišta na Bliskom istoku

USS George H. W. Bush. Platforma X

M. Až.

31.3.2026

Američki nosač aviona USS George H. W. Bush zaputio se prema Bliskom istoku, prenosi "Wall Street Journal".

Riječ je o trećem nosaču aviona koji su Sjedinjene Američke Države rasporedile u ovu regiju u posljednjih nekoliko mjeseci, čime dodatno jačaju svoje vojno prisustvo.

USS George H. W. Bush isplovio je u utorak iz pomorske baze Norfolk u Virdžiniji, navedeno je u saopćenju američke mornarice. Prema dostupnim informacijama, ovom nosaču aviona moglo bi biti potrebno nekoliko sedmica da stigne do svog odredišta na Bliskom istoku.

U međuvremenu, nosač aviona USS Abraham Lincoln trenutno djeluje u Arabijskom moru, dok se USS Gerald R. Ford nalazi u splitskoj luci, gdje prolazi kroz fazu popravki, potvrdila su dvojica zvaničnika.

# BLISKI ISTOK
# SAD
# USS GEORGE H.W. BUSH
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