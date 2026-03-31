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ISTRAGA U TOKU

Izrael optužuje Hezbolah za smrt trojice mirovnjaka UN-a

Sva tri poginula mirovnjaka bila su članovi Privremenih snaga UN-a u Libanu (UNIFIL)

UNIFIL. Platforma X

M. Až.

31.3.2026

Dva mirovnjaka Ujedinjenih naroda poginula su jučer u južnom Libanu, a preliminarni rezultati istrage pokazuju da je smrt uzrokovala eksplozija pokraj ceste. Time se broj poginulih pripadnika mirovnih snaga u posljednjih nekoliko dana popeo na tri. Podsjetimo, još jedan mirovnjak ubijen je u noći s nedjelje na ponedjeljak kada je projektil eksplodirao u blizini njegovog položaja, prenosi "Sky News".

Sva tri poginula mirovnjaka bila su članovi Privremenih snaga UN-a u Libanu (UNIFIL). Šef mirovnih operacija UN-a, Žan-Pjer Lakroa (Jean-Pierre Lacroix), izjavio je na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a o Libanu da se okolnosti smrti intenzivno istražuju. 

- UNIFIL provodi istrage kako bi utvrdio okolnosti ovih gnusnih događaja - rekao je Lakrua.

Za smrt trojice mirovnjaka izraelski ambasador pri UN-u, Deni Danon (Danny Danon), okrivio je Hezbolah. Na Danonovu izjavu reagovala je glasnogovornica UNIFIL-a Kendis Ardiel. 

- Pozivamo ih da podijele svoje dokaze s našim istražnim timom - poručila je Ardiel.

# UN
# IZRAEL
# LIBAN
# HEZBOLAH
# UNIFIL
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