Tramp: Osiguravanje Hormuškog moreuza nije na nama, nećemo se miješati

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je, odgovarajući na pitanja novinara, da osiguravanje Hormuškog moreuza "nije na njima". Istakao je da se Sjedinjene Američke Države "neće ni na koji način miješati" u dešavanja u ovom strateški važnom prolazu, naglasivši da odgovornost za njegovo funkcionisanje imaju zemlje koje od njega zavise.

Predsjednik je poručio kako "nema razloga da mi to radimo".

- To nije na nama. To će biti na Francuskoj. To će biti na svima koji koriste moreuz - rekao je, uz raniju kritiku upućenu američkim saveznicima zbog, kako tvrdi, nedovoljne podrške u sukobu s Iranom.

Tramp je ranije izjavio da će se Sjedinjene Američke Države povući iz Irana za "dvije ili tri sedmice", naglašavajući da je osnovni cilj vojne operacije – sprječavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja – već postignut.

Dodao je da je Iran "unazađen 15 do 20 godina", te da je njegova vojna infrastruktura ozbiljno oslabljena, uz tvrdnju da je zemlja ostala bez ključnih kapaciteta i vodećih struktura.

Na kraju je istakao da SAD sada "dovršava posao", te iako nije isključio mogućnost dogovora s Teheranom, naglasio je da pregovori nisu presudni za okončanje operacije.