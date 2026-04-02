Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"NEĆEMO SE PREDATI"

Aragči nakon uništenja mosta: Američki napadi na civilnu infrastrukturu su znak moralnog sloma

Gađanje civilnih objekata, uključujući nedovršene mostove, neće prisiliti Irance na predaju, poručio je

Aragči: Neće nas prisiliti na predaju. AP/Platforma X

M. Až.

2.4.2026

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči poručio je danas da nedavni američki napadi na civilnu infrastrukturu neće prisiliti Iran na povlačenje.

- Gađanje civilnih objekata, uključujući nedovršene mostove, neće prisiliti Irance na predaju - napisao je Aragči na društvenoj mreži X uz fotografiju srušenog mosta. Dodao je da takvi potezi, umjesto toga, "pokazuju poraz i moralni slom neprijatelja koji djeluje u rasulu".

Ranije danas, američko-izraelski napad pogodio je most B1 u Karadžu, zapadno od Teherana. Prema izvještajima, u napadu su poginule najmanje dvije osobe, dok je više ljudi povrijeđeno.

O napadu se danas oglasio i Donald Tramp (Donald Trump), koji je objavio snimku udara na most te ponovio da je vrijeme da Iran postigne dogovor "prije nego što bude prekasno".

# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.