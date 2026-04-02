Aragči nakon uništenja mosta: Američki napadi na civilnu infrastrukturu su znak moralnog sloma

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči poručio je danas da nedavni američki napadi na civilnu infrastrukturu neće prisiliti Iran na povlačenje.

- Gađanje civilnih objekata, uključujući nedovršene mostove, neće prisiliti Irance na predaju - napisao je Aragči na društvenoj mreži X uz fotografiju srušenog mosta. Dodao je da takvi potezi, umjesto toga, "pokazuju poraz i moralni slom neprijatelja koji djeluje u rasulu".

Ranije danas, američko-izraelski napad pogodio je most B1 u Karadžu, zapadno od Teherana. Prema izvještajima, u napadu su poginule najmanje dvije osobe, dok je više ljudi povrijeđeno.

O napadu se danas oglasio i Donald Tramp (Donald Trump), koji je objavio snimku udara na most te ponovio da je vrijeme da Iran postigne dogovor "prije nego što bude prekasno".