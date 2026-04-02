Aragči nakon uništenja mosta: Američki napadi na civilnu infrastrukturu su znak moralnog sloma

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči poručio je danas da nedavni američki napadi na civilnu infrastrukturu neće prisiliti Iran na povlačenje.
ŠEF IRANSKE DIPLOMATIJE
"NEĆEMO SE PREDATI"
Gađanje civilnih objekata, uključujući nedovršene mostove, neće prisiliti Irance na predaju, poručio je
Aragči: Neće nas prisiliti na predaju. AP/Platforma X
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči poručio je danas da nedavni američki napadi na civilnu infrastrukturu neće prisiliti Iran na povlačenje.
- Gađanje civilnih objekata, uključujući nedovršene mostove, neće prisiliti Irance na predaju - napisao je Aragči na društvenoj mreži X uz fotografiju srušenog mosta. Dodao je da takvi potezi, umjesto toga, "pokazuju poraz i moralni slom neprijatelja koji djeluje u rasulu".
Ranije danas, američko-izraelski napad pogodio je most B1 u Karadžu, zapadno od Teherana. Prema izvještajima, u napadu su poginule najmanje dvije osobe, dok je više ljudi povrijeđeno.
O napadu se danas oglasio i Donald Tramp (Donald Trump), koji je objavio snimku udara na most te ponovio da je vrijeme da Iran postigne dogovor "prije nego što bude prekasno".
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