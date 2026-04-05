Iranski i kineski mediji o "nemogućoj misiji": "Poginulo više američkih vojnika u akciji spašavanja?"

Više američkih vojnika poginulo je tokom operacije spašavanja posade oborenog američkog borbenog aviona u Iranu, javlja iranska agencija Tasnim pozivajući se na izvore, dodajući da je uništeno više letjelica američke vojske.

Istovremeno, kineska televizijska mreža CGTN potvrdila je da je nekoliko američkih vojnika izgubilo život u pokušaju evakuacije posade letjelice.

Prema navodima CGTN, izvori iz Centralne komande američke vojske (CENTCOM) potvrdili su da su u Iranu uništena ne jedna, već dvije letjelice, kao i dva helikoptera iz sastava 160. vazduhoplovne jedinice američke vojske.