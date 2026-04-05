Iranski i kineski mediji o "nemogućoj misiji": "Poginulo više američkih vojnika u akciji spašavanja?"

Više američkih vojnika poginulo je tokom operacije spašavanja posade oborenog američkog borbenog aviona u Iranu, javlja iranska agencija Tasnim pozivajući se na izvore, dodajući da je uništeno više letjelica američke vojske.
Istovremeno, kineska televizijska mreža CGTN potvrdila je da je nekoliko američkih vojnika izgubilo život u pokušaju evakuacije posade letjelice.
Prema navodima CGTN, izvori iz Centralne komande američke vojske (CENTCOM) potvrdili su da su u Iranu uništena ne jedna, već dvije letjelice, kao i dva helikoptera iz sastava 160. vazduhoplovne jedinice američke vojske.
Riječ je o avionima tipa HC-130J i MC-130J, a sve letjelice su uništene na zemlji, jer zbog teških oštećenja zadobijenih u borbama, usljed intenzivne vatre iz lakog i teškog naoružanja, kao i minobacača, više nisu bile sposobne za let.
Američki predsjednik Donald Tramp ranije danas je objavio da su američke snage spasile člana posade borbenog aviona F-15, koji je bio teško ranjen nakon rušenja iznad Irana.
Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je pilot pronađen "duboko u planinama Irana" i da su iranske snage bile vrlo blizu.
- Iranska vojska ga je uporno tražila, u velikom broju i približavala mu se. On je veoma poštovani oficir. Ovakva vrsta operacije se rijetko pokušava zbog opasnosti po ljude i opremu. To se jednostavno ne radi - navodi se u Trampovoj objavi.
Predsjednik SAD je podsjetio da je prethodno spašen američki pilot "usred bijela dana".