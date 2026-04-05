Američki avioni uništeni tokom spasilačke misije u Iranu koštali po više od 100 miliona dolara

Svaki od aviona koje su Sjedinjene Američke Države koristile tokom spasilačke misije u Iranu, a kasnije uništeni, koštali su više od 100 miliona dolara, objavio je "Wall Street Journal" u nedjelju, pozivajući se na podatke američke vojske, javlja Anadolu.

Avioni MC-130J bili su raspoređeni u operaciji spašavanja članova posade oborenog borbenog aviona F-15E, uključujući i drugog člana posade koji je uspješno spašen.

Dizajniran za izvlačenje

Prema Komandi za specijalne operacije američkog ratne avijacije, MC-130J je dizajniran za ubacivanje i izvlačenje trupa u neprijateljskom okruženju i može se dopunjavati gorivom u zraku. Avion je također opremljen naprednim odbrambenim sistemima, uključujući senzore za suzbijanje prijetnji protivzračne odbrane kao što su rakete sa toplotnim navođenjem.

Američki zvaničnik rekao je da je SAD uništio dva svoja aviona MC-130J tokom spasilačke misije, bez pružanja detalja o tome kako su avioni izgubljeni, prema izvještaju.

Međutim, iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je u saopćenju objavljenom u nedjelju naveo da su njegove snage uništile "neprijateljske leteće objekte" koji su ušli u centralne dijelove zemlje tokom onoga što su opisali kao neuspjeli pokušaj spašavanja.

Ostaci aviona

Slike koje su distribuirali iranski zvaničnici izgleda da prikazuju ostatke najmanje jednog aviona.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad-Bager Galibaf je u objavi na društvenim mrežama rekao: "Ako Sjedinjene Američke Države ostvare još tri ovakve pobjede, bit će potpuno uništene."

Iranski zvaničnici su također tvrdili da su dodatni avioni, uključujući helikoptere i transportni avion, uništeni tokom američke operacije spašavanja, iako te tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

U američkoj specijalnoj operaciji u subotu spašen je drugi član posade borbenog aviona F-15 oborenog iznad Irana.

Spašavanje je okončalo napetu 36-satnu operaciju na jugozapadu Irana, gdje su američke snage i Iranski Korpus islamske revolucionarne garde navodno pokušavali doći do nestalog američkog oficira.