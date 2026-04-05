Tramp se ponovo oglasio: Objavio do koliko sati Iran mora otvoriti Hormuški moreuz

Donald Tramp se ponovo oglasio na društvenim mrežama u vezi Irana, naizgled pojašnjavajući svoj rok za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, koji Teheran trenutno blokira.

- Utorak, 20 sati po istočnom vremenu (2 sata ujutro u srijedu po centralnoevropskom vremenu, op.a.)! - objavio je Tramp na svojoj mreži Truth Social.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država prethodno je zaprijetio da će ciljati kritičnu iransku infrastrukturu ako se ključna brodska ruta za snabdijevanje naftom ne otvori do isteka njegovog roka, prenosi Sky News.

Tramp je rekao da će utorak biti "dan elektrane i dan mosta, sve u jednom".

Međutim, također je nagovijestio da postoji "dobra šansa" da s Iranom postigne dogovor sutra, navodeći za Fox News da Teheran "sada pregovara".

- Utorak će biti Dan elektrana i Dan mosta, sve u jednom, u Iranu. Neće biti ništa slično! Otvorite prokleti moreuz, ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu – Samo gledajte! Hvala Allahu - ranije je napisao Tramp na Truth Socialu.