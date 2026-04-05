Video / Iran izveo žestok udar na Haifu: Srušena zgrada, spasioci izvlače ljude

Dio zgrade se urušio, a izraelski vatrogasci saopćili su da je stambena zgrada u Haifi pretrpjela direktan udar iranske balističke rakete i da se nalazi u ozbiljnoj opasnosti od daljeg urušavanja.

Iran je danas izveo snažan udar na izraelski grad Haifu, pri čemu je pogođena stambena zgrada. Izraelski mediji navode da su četiri osobe povrijeđene u napadu.

Vatrogasno-spasilačka služba izvijestila je da je izbio požar na mjestu događaja, te da su četiri povrijeđene osobe evakuisane. Također, navode da se traga za još tri osobe koje su zarobljene ispod ruševina.

- Postoji ozbiljna zabrinutost da bi se zgrada mogla potpuno srušiti. Naša jedinica radi u izuzetno složenim uslovima jer postoji mogućnost da su osobe zarobljene unutar objekta - navodi se u izvještaju vatrogasne službe.

Dio petospratne zgrade već je urušen, što dodatno komplikuje spasilačke operacije.

Iran je uputio upozorenja o mogućoj odmazdi protiv američko-izraelskih interesa, najavljujući oštrije udare u narednom periodu.

Iranska novinska agencija javila je da je Haifa pogođena raketom čija je bojeva glava teška 450 kilograma.