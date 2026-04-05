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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: "Ne isključujem slanje kopnenih snaga u Iran, da su pametni, postigli bi dogovor"

Normalni ljudi bi postigli dogovor, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

5.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran ukoliko ne bude postignut dogovor s Teheranom.

Upitan da li odbacuje takvu opciju, Tramp je u kratkom razgovoru za američki list Hil rekao da je ne odbacuje, naglašavajući da bi, kako je naveo, "normalni i pametni ljudi" postigli dogovor.

- Normalni ljudi bi postigli dogovor. Pametni ljudi bi postigli dogovor. Da su pametni, postigli bi dogovor - rekao je Tramp za Hil.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je u istom razgovoru poručio i da nijedna infrastrukturna meta nije isključena iz mogućih udara ukoliko ne dođe do sporazuma.

Ranije danas upozorio je da će Sjedinjene Američke Države u utorak u 20 sati po istočnoameričkom vremenu gađati iranske elektrane i mostove ako ne bude postignut dogovor i ako Iran ne otvori Hormuški moreuz.

U objavi na društvenim mrežama Tramp je dodatno zaprijetio uništenjem ključne infrastrukture Irana, uključujući elektrane i mostove, ali bez preciziranja razmjera mogućih napada.

Tramp je 26. marta odgodio planirani rok za uništavanje iranskih elektrana za deset dana, do ponedjeljka, 6. aprila.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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