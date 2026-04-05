Tramp: "Ne isključujem slanje kopnenih snaga u Iran, da su pametni, postigli bi dogovor"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran ukoliko ne bude postignut dogovor s Teheranom.

Upitan da li odbacuje takvu opciju, Tramp je u kratkom razgovoru za američki list Hil rekao da je ne odbacuje, naglašavajući da bi, kako je naveo, "normalni i pametni ljudi" postigli dogovor.

- Normalni ljudi bi postigli dogovor. Pametni ljudi bi postigli dogovor. Da su pametni, postigli bi dogovor - rekao je Tramp za Hil.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je u istom razgovoru poručio i da nijedna infrastrukturna meta nije isključena iz mogućih udara ukoliko ne dođe do sporazuma.

Ranije danas upozorio je da će Sjedinjene Američke Države u utorak u 20 sati po istočnoameričkom vremenu gađati iranske elektrane i mostove ako ne bude postignut dogovor i ako Iran ne otvori Hormuški moreuz.

U objavi na društvenim mrežama Tramp je dodatno zaprijetio uništenjem ključne infrastrukture Irana, uključujući elektrane i mostove, ali bez preciziranja razmjera mogućih napada.

Tramp je 26. marta odgodio planirani rok za uništavanje iranskih elektrana za deset dana, do ponedjeljka, 6. aprila.