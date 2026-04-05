Ko su elitni komandosi koji su spasili američkog pilota iz srušenog aviona u Iranu?

Američki komandosi koji su, prema izvještajima američkih medija, sudjelovali u spašavanju pilota duboko na teritoriju Irana pripadaju jednoj od najelitnijih jedinica na svijetu – Navy SEAL-ovima.

Iako se njihovo ime često koristi kao sinonim za "specijalce", riječ je o iznimno specifičnoj i visoko obučenoj postrojbi američke mornarice s jasno definiranim zadacima i dugom historijom operacija u najrizičnijim dijelovima svijeta.

Šta znači naziv SEAL?

Naziv SEAL dolazi od riječi Sea, Air, Land – more, zrak i kopno. To nije slučajno: riječ je o jedinici sposobnoj za djelovanje u sva tri okruženja, često istovremeno.

Navy SEAL-ovi su obučeni za direktne napade na neprijateljske ciljeve, izviđanje i izvođenje složenih operacija specijalnog ratovanja.

Za razliku od klasičnih vojnih jedinica, SEAL-ovi su specijalizovani za infiltraciju iza neprijateljskih linija, izvođenje preciznih operacija i brzo izvlačenje. Takav profil odgovara misijama poput spašavanja pilota srušenog duboko u neprijateljskom teritoriju.

Jedna od ključnih sposobnosti im je prikriveno ubacivanje – mogu ući na područje operacije iz mora (ronjenjem ili mini-podmornicama), iz zraka (padobranskim skokovima, često noću) ili kopnenim putem.

Korijeni u Drugom svjetskom ratu

Iako su formalno osnovani 1962. godine, korijeni Navy SEAL-ova sežu u Drugi svjetski rat. Njihovi prethodnici bile su specijalne mornaričke jedinice zadužene za uništavanje prepreka na neprijateljskim obalama prije iskrcavanja savezničkih snaga.

Ti tzv. "žabari" (frogmen) čistili su mine i prepreke pod vatrom, omogućavajući amfibijske operacije. Upravo iz tih jedinica razvijen je koncept modernih SEAL-ova – kombinacija ronilačkih, diverzantskih i borbenih sposobnosti.

Kako postati Navy SEAL

Put do ove jedinice smatra se jednim od najtežih u vojsci. Selekcija je izuzetno rigorozna, a većina kandidata odustane.

Temelj obuke je program poznat kao BUD/S (Basic Underwater Demolition/SEAL training), koji traje više mjeseci i uključuje ekstremne fizičke i psihičke testove. Najpoznatiji dio obuke je tzv. "Hell Week" – pet dana gotovo bez sna, tokom kojih kandidati prolaze kontinuirane napore u vodi, na kopnu i pod opterećenjem.

Cilj nije samo fizička izdržljivost, nego i psihološka otpornost, sposobnost donošenja odluka pod stresom i rad u timu.

Šta rade u stvarnim operacijama

Navy SEAL-ovi najčešće sudjeluju u operacijama koje zahtijevaju preciznost, brzinu i diskreciju.

To uključuje spašavanje talaca, evakuacije, izviđanje i prikupljanje obavještajnih podataka, borbu protiv terorizma, sabotaže i uništavanje ključnih ciljeva te hvatanje ili likvidaciju visokovrijednih meta.

Često djeluju i kao prethodnica većih vojnih operacija, prikupljajući podatke o neprijatelju i terenu prije nego što krenu konvencionalne snage.

Najpoznatija operacija u kojoj su sudjelovali bila je likvidacija vođe Al-Qaide Osame bin Ladena 2011. godine u Pakistanu, koju je izveo SEAL Team 6, najelitnija postrojba unutar SEAL strukture.

Zašto se koriste u misijama poput ove

Spašavanje pilota iza neprijateljskih linija jedna je od najosjetljivijih vojnih operacija. Takve misije zahtijevaju brzo djelovanje, koordinaciju s obavještajnim službama i minimalnu vidljivost na terenu.

Prema dostupnim informacijama, Izrael je pružio obavještajnu potporu i privremeno zaustavio napade u tom području kako bi olakšao misiju. To sugerira da je operacija bila precizno koordinirana i vremenski ograničena – tipičan scenarij za djelovanje SEAL-ova.

Njihova sposobnost da neopaženo uđu na teritorij, lociraju cilj i izvuku ga bez šireg sukoba čini ih idealnim izborom za ovakve zadatke.

Koliko su tajni

Iako su SEAL-ovi danas dio popularne kulture, velik dio njihovih operacija ostaje tajan. Američko Ministarstvo obrane rijetko potvrđuje detalje misija, posebno kada se odvijaju na teritoriju drugih država bez formalnog odobrenja.

Zbog toga se i u ovom slučaju većina informacija temelji na izjavama dužnosnika i medijskim izvještajima, dok konkretni operativni detalji vjerojatno neće biti javno objavljeni.

Zašto su važni u današnjim sukobima

Moderni sukobi sve se više oslanjaju na specijalne postrojbe umjesto velikih vojnih operacija. Razlog je jednostavan: politički i vojni rizik manji je kad se koriste male, visoko obučene jedinice koje mogu brzo djelovati i povući se.

Navy SEAL-ovi upravo su simbol takvog pristupa – kombinacija vrhunske obuke, tehnologije i obavještajne potpore.

Upravo zato se njihovo ime gotovo redovno pojavljuje u pričama o najosjetljivijim američkim operacijama širom svijeta – uključujući i ovu, koja se, prema svemu sudeći, odvila duboko unutar Irana, prenosi Index.hr.