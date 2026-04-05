Netanjahu o spašavanju pilota u Iranu: Tramp donio hrabru odluku i veliku pobjedu SAD-u

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) čestitao je predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu na uspješnoj akciji spašavanja američkog pilota iz Irana nakon obaranja njegovog aviona.

Netanjahu je istakao dugu izraelsku historiju spasilačkih misija i naglasio da je i sam učestvovao u takvim operacijama.

- Ova spasilačka operacija jača sveti princip 'niko nije zapostavljen'. Ovo je zajednička vrijednost koja se iznova i iznova demonstrira u historiji obje naše zemlje. Kao nacija koja je više puta provodila smjele spasilačke operacije i kao neko ko je ranjen u takvoj misiji i izgubio brata u spašavanju u Entebbeu, Izraelci i ja znamo kakvu ste hrabru odluku donijeli - rekao je Netanjahu.

Netanjahu je Trampa nazvao "dragim prijateljem" i poručio da je njegovo odlučno vodstvo donijelo još jednu veliku pobjedu Sjedinjenim Američkim Državama.

Američke specijalne snage provele su složenu operaciju koja je spriječila potencijalnu krizu za predsjednika Trampa, dok je sukob ušao u šestu sedmicu, uz malo znakova napretka u diplomatskim naporima za rješenje.

Tramp je spašavanje objavio u ranim jutarnjim satima putem društvenih mreža.

Operaciju, izvedenu u planinskom području Irana, opisao je kao "jednu od najsmjelijih operacija potrage i spašavanja u historiji SAD-a".

Iranska vojska ranije je saopćila da je tokom te operacije uništeno nekoliko američkih letjelica, uključujući dva vojna transportna aviona i dva helikoptera Black Hawk.