Iran odgovorio na Trampove prijetnje: "Cijela regija će gorjeti jer insistirate na slijeđenju Netanjahuovih naredbi"

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf) oštro je reagovao na posljednje prijetnje koje je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uputio Iranu, upozorivši da bi cijeli region mogao "gorjeti" zbog, kako je naveo, nepromišljenih poteza Vašingtona.

Galibaf je u objavi na engleskom jeziku na društvenoj mreži X u nedjelju poručio da Trampovi postupci vode SAD "u živi pakao".

- Vaši nepromišljeni potezi vuku Sjedinjene Američke Države u živi pakao za svaku porodicu, a cijela naša regija će gorjeti jer insistirate na slijeđenju Netanjahuovih (Benjamin Netanyahu, op. a.) naredbi - napisao je Galibaf, naglašavajući da diplomatsko rješenje ostaje jedini put za smirivanje tenzija.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Tramp ponovio rok Iranu da postigne dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama i otvori Hormuški prolaz, ključnu rutu za globalni transport nafte.

Tramp je upozorio da će, u suprotnom, američke snage gađati iransku energetsku infrastrukturu. U intervjuu za Fox News najavio je i mogućnost da SAD preuzmu iransku naftu ukoliko Teheran ne postigne dogovor.