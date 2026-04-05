Izraelska vojska priznala pogrešne procjene: Iran ima više raketa nego što se ranije mislilo

Izraelske odbrambene snage (IDF) više puta su tvrdile da Iran posjeduje samo nekoliko stotina balističkih raketa od prvobitnih 2.500, ali su sada priznali da tačan broj nije poznat.

U razgovoru s The Jerusalem Postom, IDF je prvobitno ostao pri procjeni da je preostalo samo nekoliko stotina projektila, ali je potom priznao da je broj neizvjestan i da se ne može precizno odrediti.

Visoki zvaničnici IDF-a također su priznali da je vojska precijenila štetu nanesenu kapacitetima Hezbolaha tokom kopnene ofanzive 2024. godine, dok obavještajni podaci sugerišu da Iran još uvijek posjeduje najmanje 1.000 balističkih projektila. General-major Rafi Milo potvrdio je značajan jaz između izraelskih procjena i stvarnog stanja na terenu.

Zapovjednik Sjeverne komande IDF-a, general-major Rafi Milo, susreo se s mještanima kibuca Misgav Am nakon što je prošlog mjeseca u nesretnom incidentu poginuo 60-godišnji stanovnik Ofer Moskovic. Tokom sastanka, čiji je snimak objavio Kanal 12, Milo se izvinio stanovnicima i priznao da smrtonosni incident nije smio da se dogodi. On je tom prilikom otvoreno priznao da su izraelske procjene o uništenju ofanzivnih kapaciteta Hezbolaha bile pogrešne, što potvrđuje intenzitet napada kojima je sjever Izraela bio izložen posljednjih sedmica.

Neočekivana snaga Hezbolaha na sjeveru

Nakon obnavljanja neprijateljstava prije više od mjesec dana, Hezbolah svakodnevno ispaljuje stotine raketa. Iako većina projektila cilja izraelske snage u južnom Libanu, desetine prelaze granicu.

General-major Rafi Milo izjavio je: "Postoji jaz između načina na koji smo završili operaciju 'Sjeverne strijele' i onoga što smo razumjeli i mislili, te stvarnosti da još uvijek nalazimo Hezbolah aktivnim." Pokušao je umiriti građane tvrdnjom da grupa ne koristi projektile u "veoma, veoma velikim količinama", ali IDF je samo dan kasnije revidirao procjene, zaključujući da je grupa znatno jača nego što se ranije mislilo.

Prema novim procjenama, Hezbolah sada posjeduje stotine lansera i desetine hiljada raketa. Prije rata započetog 7. oktobra 2023., procjenjivalo se da grupa ima 150.000 projektila. Smatralo se da je arsenal drastično smanjen tokom borbi i gubitkom Sirije kao rute za snabdijevanje nakon pada Bašara al-Asada krajem 2024. godine. Ipak, i pored gubitka oko 1.000 operativaca Hezbolaha i uništenja preko 3.500 ciljeva od 2. marta, grupa i dalje može izvesti masivne baražne napade.

Iranski raketni arsenal i podzemni bunkeri

U međuvremenu, izraelski obavještajci procjenjuju da Iran može nastaviti sa lansiranjem balističkih projektila dok rat traje. Potpukovnik "Tet", koji vodi istraživanje iranskih raketa u vazduhoplovnoj obavještajnoj grupi, rekao je: "Iranci imaju više od 1.000 projektila koji mogu dosegnuti Izrael."

Na početku rata, 28. februara, procjenjivalo se da Teheran posjeduje 2.500 balističkih projektila, od kojih je do sada ispaljeno preko 500. Iako se intenzitet napada smanjio sa 90 na oko 10–15 projektila dnevno, obavještajci vjeruju da broj lansiranja nikada neće pasti na nulu.

Izvještaji New York Timesa i CNN-a potvrđuju da iransko osoblje uspijeva osposobiti bombardovane podzemne bunkere i silose samo nekoliko sati nakon napada. Procjenjuje se da je polovina iranskih lansera i dalje netaknuta uprkos tome što je Izraelsko ratno vazduhoplovstvo (IAF) bacilo više od 13.000 bombi na režimske i vojne ciljeve. Od početka sukoba, iranske rakete usmrtile su 16 civila i stranih državljana u Izraelu, dok IDF procjenjuje da je u udarima na Iran ubijeno oko 5.000 vojnika i ranjeno desetine hiljada pripadnika snaga sigurnosti, piše Times of Israel.