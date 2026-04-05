Više od 1.400 poginulih u Libanu od početka izraelskih napada 2. marta

Više od 1.400 ljudi je ubijeno u Libanu od početka izraelskih napada 2. marta, saopćilo je u subotu Ministarstvo zdravstva te zemlje, dok sukob i dalje uzima veliki danak među civilima, javlja Anadolu.

Ministarstvo je navelo da je broj poginulih dostigao 1.422, a ranjenih 4.294.

Dodaje se da je 54 ljudi ubijeno, a 156 ranjeno samo u posljednja 24 sata.

Izrael je izveo zračne napade i kopnenu ofanzivu u južnom Libanu od prekograničnog napada libanske grupe Hezbolah 2. marta, uprkos primirju koje je stupilo na snagu u novembru 2024. godine.

Hezbolah je od početka marta ispaljivao baražne rakete na Izrael, tvrdeći da su napadi odgovor na kontinuirane izraelske napade na Liban, kao i na ubistvo tadašnjeg iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija u zajedničkom američko-izraelskom zračnom napadu 28. februara.