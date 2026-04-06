CNN: Od prijateljske i neprijateljske vatre uništeno sedam američkih aviona u ratu s Iranom

Najmanje sedam američkih vojnih aviona izgubljeno je u ratu s Iranom, uključujući F-15, A-10, KC-135 tanker i E-3 Sentry, dok je jedan F-35 prisilno sletio nakon navodnog iranskog napada.

Iranski državni mediji 3. aprila objavili su fotografije za koje tvrde da prikazuju olupinu američkog lovca ratnog zrakoplovstva srušenog od strane Iranske revolucionarne garde. Prema kasnije potvrđenim navodima, ostaci odgovaraju američkom avionu F-15.

Ukupan broj

Ovim gubitkom, zajedno s nedavnim obaranjem jurišnika A-10 u zasebnom incidentu, ukupni broj uništenih američkih posadačkih aviona u ratu s Iranom popeo se na sedam.

Pregled prethodnih gubitaka pokazuje različite vrste incidenata. Dana 2. marta tri F-15 oborile su kuvajtske zračne snage u incidentu "prijateljske vatre" iznad Kuvajta. Svih šest članova posade katapultiralo se bez povreda, a američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da su se tri pilota vratila u akciju u napadima na Iran.

Dana 12. marta, šest članova američke posade poginulo je kada se njihov KC-135 tanker srušio u Iraku. Američka vojska saopćila je da avion za dopunu goriva nije oboren neprijateljskom ili prijateljskom vatrom, već je bio uključen u incident s drugim avionom tokom operacije Epic Fury. Drugi avion je sigurno sletio.

Ranjeni vojnici

Dana 27. marta, avion E-3 Sentry, američki leteći radar za rano upozoravanje i kontrolu, uništen je na pisti u iranskom napadu na bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji, što potvrđuju fotografije koje je CNN geolocirao.

CNN je izvijestio da je napad na bazu izazvao najmanje 10 ranjenih američkih vojnika, dok smrtnih slučajeva nije bilo. Izvori navode i da je jedan američki tanker oštećen.

Dodatno, američki F-35 lovac prošlog mjeseca prinudno je sletio u jednoj američkoj bazi na Bliskom istoku nakon što je pogođen onim što se vjeruje da je iranska vatra, rekla su za CNN dva izvora upoznata s incidentom.