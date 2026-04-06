U Banju Luku stiže sin američkog predsjednika: Donald Tramp Džunior će se sastati sa zvaničnicima

Sin američkog predsjednika Donald Tramp Džunior (Trump Jr.) dolazi sutra u Banju Luku.

Kako je potvrđeno za portal "Avaza", on bi trebao sastati sa zvaničnima iz RS.

Inače, Džunior je prvi sin Donalda Trampa i njegove prve supruge Ivanke Tramp.

Poslovno je angažiran u porodičnoj kompaniji Trump Organization, gdje obavlja visoke rukovodeće funkcije i učestvuje u upravljanju projektima vezanim za nekretnine.

Poznat je i po političkom angažmanu, kao jedan od najvećih pobornika konzervativnih stavova u SAD.