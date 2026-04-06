Trampov rok za Iran se približava, traje utrka s vremenom

Kako se približava rok koji je američki predsjednik Donald Trump postavio Iranu, diplomatske aktivnosti naglo se intenziviraju, upozorava glavna međunarodna dopisnica BBC-ja Lyse Doucet.

Razvoj događaja pratite na Indexu

Iako je, kako navodi, primamljivo zanemariti Trumpovu ratobornu retoriku, to je, ističe, preopasno.

Podsjetimo, američki predsjednik je na svojoj platformi Truth Social jučer napisao: „U utorak je u Iranu Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom. Takvo što još nije viđeno!!! Otvorite taj jebeni tjesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu – SAMO GLEDAJTE! Slava Allahu. Predsjednik DONALD J. TRUMP.“

Prijetnje koje mogu proširiti rat

Ako Trump provede svoje prijetnje da Iranu „neće ostati nijedan most ni elektrana“, Izrael bi dodatno pojačao napade na infrastrukturu, dok je Iran već zaprijetio odmazdom protiv država u Perzijskom zaljevu.

Takav razvoj događaja mogao bi značajno proširiti sukob i dodatno destabilizirati regiju.

Ubrzana diplomatska inicijativa

U međuvremenu, kako se rok približava, diplomatski napori ulaze u završnu fazu. Reuters javlja, pozivajući se na neimenovane izvore, da posrednici rade na novom planu u kojem važnu ulogu ima Pakistan, s ciljem da se SAD povuče s ruba eskalacije.

Axios također izvještava o pokušajima postizanja primirja i prelaska prema trajnom okončanju rata.

Ko će prije popustiti?

Nije jasno kako Iran gleda na te prijedloge, budući da je više puta poručio da neće pristati na uvjete koje doživljava kao ultimatum ili diktat.

Ključno pitanje, zaključuje BBC, jeste hoće li to biti dovoljno da Trump ponovo odustane od prijetnji, kao što je učinio krajem marta, i ostavi prostor za diplomaciju.