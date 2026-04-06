Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RATNI SUKOBI

Ukrajinci tvrde da su pomorskim dronom pogodili rusku fregatu

Meta bila i platforma za bušenje kod Novorosijska

Ukrajinci tvrde da su pomorskim dronom pogodili rusku fregatu. Platforma X

B. A.

6.4.2026

Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su rusku fregatu Admiral Grigorovič, nosača krstarećih raketa Kalibr, tokom sinoćnjeg napada na Novorosijsk. Ovu informaciju iznio je zapovjednik Snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi, poznat po nadimku Mađar, prenosi Ukrainska Pravda.

Riječ je o prvoj fregati iz projekta Burevjesnik u sastavu ruske mornarice, opremljenoj s osam krstarećih raketa Kalibr te sistemom protivzračne odbrane Štil-1 s 24 projektila.

Operaciju je izvela jedinica "Ptahi" iz Prvog zasebnog centra Snaga za bespilotne sisteme, dok je planiranje i koordinaciju vodila Služba sigurnosti Ukrajine. Prema riječima Brovdija, obavještajne službe trenutno procjenjuju razmjere nastale štete.

Osim fregate, ukrajinske snage su, zajedno s mornaričkim jedinicama za dubinske udare, pogodile i samopodiznu platformu za bušenje Sivaš.

Podsjetimo, ruski lokalni mediji i vlasti izvijestili su o napadu dronovima na Novorosijsk, dok je Telegram kanal Astra naveo da je meta bio i naftni terminal Šeskaris.

# RATNI SUKOBI
# UKRAJINSKE BESPILOTNE LETJELICE
# RUSKA FREGATA
# NAPAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.