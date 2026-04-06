Ukrajinci tvrde da su pomorskim dronom pogodili rusku fregatu

Riječ je o prvoj fregati iz projekta Burevjesnik u sastavu ruske mornarice, opremljenoj s osam krstarećih raketa Kalibr te sistemom protivzračne odbrane Štil-1 s 24 projektila.

Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su rusku fregatu Admiral Grigorovič, nosača krstarećih raketa Kalibr, tokom sinoćnjeg napada na Novorosijsk. Ovu informaciju iznio je zapovjednik Snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi, poznat po nadimku Mađar, prenosi Ukrainska Pravda.

Operaciju je izvela jedinica "Ptahi" iz Prvog zasebnog centra Snaga za bespilotne sisteme, dok je planiranje i koordinaciju vodila Služba sigurnosti Ukrajine. Prema riječima Brovdija, obavještajne službe trenutno procjenjuju razmjere nastale štete.

Osim fregate, ukrajinske snage su, zajedno s mornaričkim jedinicama za dubinske udare, pogodile i samopodiznu platformu za bušenje Sivaš.

Podsjetimo, ruski lokalni mediji i vlasti izvijestili su o napadu dronovima na Novorosijsk, dok je Telegram kanal Astra naveo da je meta bio i naftni terminal Šeskaris.