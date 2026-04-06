Pojedini turski brodovi, uprkos zabrani, prolaze kroz Hormuški moreuz

Ministar saobraćaja Turske Abdulkadir Urarolu (Uraloğlu) izjavio je u subotu u Ankari da je još jedan turski teretni brod uspješno prošao kroz Hormuški moreuz, koji je Iran zatvorio nakon američko-izraelskih udara započetih 28. februara.

Prema njegovim riječima, na dan 28. februara u području oko ovog strateški važnog moreuza nalazilo se 15 brodova u vlasništvu turskih kompanija, koji su čekali dozvolu za prolazak.

- To se objašnjava našim inicijativama, ali i time što su koristili iranske luke ili prevozili robu koja dolazi iz Irana ili je namijenjena Iranu - rekao je Uralolu.

Ministar nije precizirao tačan datum prolaska drugog broda, dok je naveo da je prvi dobio dozvolu od iranskih vlasti i prošao 13. marta.