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POMORSKI SAOBRAĆAJ

Pojedini turski brodovi, uprkos zabrani, prolaze kroz Hormuški moreuz

Ministar nije precizirao tačan datum prolaska drugog broda, dok je naveo da je prvi dobio dozvolu od iranskih vlasti i prošao 13. marta

Brod koji je prošao kroz moreuz. Platforma X

B. S.

6.4.2026

Ministar saobraćaja Turske Abdulkadir Urarolu (Uraloğlu) izjavio je u subotu u Ankari da je još jedan turski teretni brod uspješno prošao kroz Hormuški moreuz, koji je Iran zatvorio nakon američko-izraelskih udara započetih 28. februara.

Prema njegovim riječima, na dan 28. februara u području oko ovog strateški važnog moreuza nalazilo se 15 brodova u vlasništvu turskih kompanija, koji su čekali dozvolu za prolazak.

- To se objašnjava našim inicijativama, ali i time što su koristili iranske luke ili prevozili robu koja dolazi iz Irana ili je namijenjena Iranu - rekao je Uralolu.

Ministar nije precizirao tačan datum prolaska drugog broda, dok je naveo da je prvi dobio dozvolu od iranskih vlasti i prošao 13. marta. 

Kako prenosi CNN Turk, riječ je o brodovima Rozana i Neraki.

Uralolu je dodao da je od ukupno 15 blokiranih brodova devet zatražilo dozvolu za prolazak, te da ministarstva saobraćaja i vanjskih poslova rade na tome da im pomognu u dobijanju potrebnih odobrenja.

- Četiri od njih nisu zatražila da napuste područje. Dva su brodovi za proizvodnju električne energije i stacionirani su na licu mjesta. Druga dva čekaju da se situacija smiri - naglasio je Uralolu.

# IRAN
# TURSKA
# HORMUŠKI MOREUZ
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