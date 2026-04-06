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PARALIZOVAO PROIZVODNJU

Izraelski napad oštetio najveći petrohemijski kompleks u Iranu: 85 posto proizvodnje obustavljeno, šteta doseže milijarde dolara

Ovo je uslijedilo nakon prošlosedmičnog napada na drugo po veličini postrojenje u Iranu - kazao je Kac

Petrohemijsko postrojenje South Pars. AP

B. S.

6.4.2026

Izrael Kac (Israel Katz) izjavio je da je Izrael izveo snažan napad na najveće petrohemijsko postrojenje Južnom Parsu u Iranu, koje se nalazi u Asalujehu (Asaluyeh).

- IDF je izvršio snažan udar na najveće iransko petrohemijsko postrojenje. Ovaj ključni objekat čini oko 50% ukupne iranske petrohemijske proizvodnje. Ovo je uslijedilo nakon prošlosedmičnog napada na drugo po veličini postrojenje u Iranu - kazao je Kac.

On je naveo da su nakon toga oba postrojenja, koja zajedno čine 85% iranske petrohemijske proizvodnje, trenutno van funkcije.

- Ovo predstavlja ekonomski udarac od više milijardi dolara za iranski režim. Netanyahu i ja smo dali instrukcije IDF-u da nastavi s udarima visokog intenziteta na nacionalnu infrastrukturu iranskog režim - rekao je Kac, potvrdivši napad na kompleks Južni Pars.

Iranski mediji su ranije izvijestili da je postrojenje bilo meta napada.

Podsjećanja radi, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) dao je Iranu rok da ponovo otvori Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta kroz koju prolazi značajan dio globalne nafte.

Zaprijetio je da će, ukoliko se to ne dogodi, SAD gađati iranske elektrane i infrastrukturu, poručivši da će zemlju "vratiti u kameno doba".

U međuvremenu, cijene nafte su naglo porasle, pa je Brent dostigao 109 dolara po barelu, što je rast od oko 50 posto od početka sukoba.

# IZRAEL
# IRAN
# DONALD TRUMP
# ISRAEL KATZ
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