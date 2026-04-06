Izraelski napad oštetio najveći petrohemijski kompleks u Iranu: 85 posto proizvodnje obustavljeno, šteta doseže milijarde dolara

Izrael Kac (Israel Katz) izjavio je da je Izrael izveo snažan napad na najveće petrohemijsko postrojenje Južnom Parsu u Iranu, koje se nalazi u Asalujehu (Asaluyeh).

- IDF je izvršio snažan udar na najveće iransko petrohemijsko postrojenje. Ovaj ključni objekat čini oko 50% ukupne iranske petrohemijske proizvodnje. Ovo je uslijedilo nakon prošlosedmičnog napada na drugo po veličini postrojenje u Iranu - kazao je Kac.

On je naveo da su nakon toga oba postrojenja, koja zajedno čine 85% iranske petrohemijske proizvodnje, trenutno van funkcije.

- Ovo predstavlja ekonomski udarac od više milijardi dolara za iranski režim. Netanyahu i ja smo dali instrukcije IDF-u da nastavi s udarima visokog intenziteta na nacionalnu infrastrukturu iranskog režim - rekao je Kac, potvrdivši napad na kompleks Južni Pars.

Iranski mediji su ranije izvijestili da je postrojenje bilo meta napada.