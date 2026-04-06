Izrael pogodio pogrešnu metu: IDF šalje izvinjenje nakon ubistva nedužnih ljudi

Pokušaj atentata koji je Izrael izveo na pripadnika Hezbolaha u Libanu okončan je smrću političkog zvaničnika koji se toj grupi snažno protivio. Izraelska vojska (IDF) potvrdila je za BBC da cilj napada nije pogođen, uz izraženo žaljenje zbog civilnih žrtava.

Libanska stranka Libanske snage saopćila je da su u napadu na stambeni objekat u mjestu Ain Saadeh, istočno od Bejruta, stradali njihov visoki zvaničnik Pijere Muvad (Pierre Mouawad) i njegova supruga Flavija (Flavia).

Prema navodima libanskog ministarstva zdravstva, život su izgubili muškarac i dvije žene. Lokalni gradonačelnik izjavio je da su se žrtve nalazile na spratu ispod stana koji je bio primarna meta napada.

Izraelska vojska ističe da je meta bio pripadnik Hezbolaha, ali da operacija nije završila njegovom likvidacijom.

- Žalimo zbog štete nanesene civilima - poručili su iz IDF-a, dodajući da provjeravaju izvještaje prema kojima je u napadu stradalo više osoba koje nisu bile uključene u sukob.