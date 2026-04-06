Peskov otkrio zastrašujuće razmjere bliskoistočnog haosa

Kremlj je upozorio na „opasne i negativne posljedice“ sukoba na Bliskom istoku, upućujući kritike Sjedinjenim Državama i Izraelu zbog pokretanja rata s Iranom.
Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov (Dmitry) izjavio je danas u Moskvi da tenzije u regiji kontinuirano rastu.
- Bilježimo da nivo tenzija u regiji raste i nastavlja rasti - rekao je Peskov.
Naglasio je da je situacija krajnje ozbiljna.
- U suštini, cijela regija je u plamenu. To su sve vrlo opasne i negativne posljedice agresije koja je pokrenuta protiv Irana - rekao je.
Peskov je također upozorio na širenje sukoba izvan prvobitnih okvira.
- Geografija ovog sukoba se proširila i sada smo svi svjesni posljedica koje imamo, uključujući vrlo, vrlo negativne posljedice za globalnu ekonomiju - dodao je.
Ova izjava uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ponovo zaprijetio eskalacijom ukoliko Iran ne otvori Hormuški moreuz.
Rusija je do sada uglavnom ostajala po strani u ovom sukobu. Predsjednik Vladimir Putin osudio je američko-izraelske napade, uključujući i udar na početku rata u kojem je ubijen iranski vrhovni vođa, nazvavši ga „ciničnim ubistvom“.
Ipak, nema jasnih naznaka direktnog ruskog vojnog angažmana u korist Irana, iako se pojavljuju izvještaji da Moskva Teheranu dostavlja obavještajne podatke o kretanju američkih i izraelskih snaga.
Analitičari upozoravaju da su mogućnosti Irana da iskoristi takve informacije ograničene.
Jedan od razloga suzdržanosti Moskve jeste i rat u Ukrajini. Putin pritom nastoji izbjeći dodatno zaoštravanje odnosa s Trampom, koji je u pokušajima okončanja tog rata zauzeo blaži stav prema Rusiji.
S druge strane, rast cijena energenata, potaknut blokadom Hormuškog moreuza kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte i tečnog plina, ide u korist ruskim prihodima.
Zbog povećanja cijena, Sjedinjene Države su u međuvremenu ublažile pojedine sankcije na ruski izvoz nafte, što dodatno komplikuje širu sliku globalnog sukoba i njegovih ekonomskih posljedica.