Kremlj je upozorio na „opasne i negativne posljedice“ sukoba na Bliskom istoku, upućujući kritike Sjedinjenim Državama i Izraelu zbog pokretanja rata s Iranom.

Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov (Dmitry) izjavio je danas u Moskvi da tenzije u regiji kontinuirano rastu.

- Bilježimo da nivo tenzija u regiji raste i nastavlja rasti - rekao je Peskov.

Naglasio je da je situacija krajnje ozbiljna.

- U suštini, cijela regija je u plamenu. To su sve vrlo opasne i negativne posljedice agresije koja je pokrenuta protiv Irana - rekao je.

Peskov je također upozorio na širenje sukoba izvan prvobitnih okvira.

- Geografija ovog sukoba se proširila i sada smo svi svjesni posljedica koje imamo, uključujući vrlo, vrlo negativne posljedice za globalnu ekonomiju - dodao je.