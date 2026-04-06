Iran odbio primirje: Upozoravaju na nastavak sukoba i prijete snažnijim odgovorom

Iran je odbacio prijedlog o privremenom prekidu vatre u sukobu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, uz obrazloženje da bi takav potez omogućio protivnicima da se konsoliduju i pripreme za nastavak borbi.
- Pozivamo na okončanje rata i sprječavanje njegovog ponavljanja - izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Baghaei, kako prenosi iranska državna novinska agencija IRNA.
Prema izvještaju agencije Reuters, Iran i Sjedinjene Države su u ponedjeljak primili prijedlog za prekid neprijateljstava koji bi mogao stupiti na snagu istog dana.
I Axios navodi da su Sjedinjene Države, Iran i regionalni posrednici razgovarali o mogućem 45-dnevnom primirju, kao dijelu dvofaznog sporazuma koji bi vodio ka trajnom završetku sukoba.
Baghaei je kazao da je Iran pripremio odgovor na zahtjeve Sjedinjenih Država za okončanje rata, te da će ga objaviti u odgovarajućem trenutku, podsjećajući na listu od 15 zahtjeva koje je Vašington (Washington) dostavio Teheranu posredstvom Pakistana.
Dodao je da je prijedlog bio pretjeran, neuobičajen i nelogičan, ističući da Iran ima vrlo negativna iskustva iz pregovora sa Sjedinjenim Državama.
- Svaki diplomatski razgovor apsolutno je nekompatibilan s ultimatumima, zločinima i prijetnjama počinjenja ratnih zločina - dodao je, aludirajući na prijetnju američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da će bombardovati ključnu iransku infrastrukturu ukoliko Teheran ne otvori Hormuški moreuz.
Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Ebrahim Zolfaghari izjavio je u ponedjeljak da će, u slučaju ponovnih napada na civilne ciljeve, odgovor Irana biti znatno širi, a gubici višestruko veći, prenosi iranska novinska agencija Tasnim.