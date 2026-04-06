Iran odbio primirje: Upozoravaju na nastavak sukoba i prijete snažnijim odgovorom

Iran je odbacio prijedlog o privremenom prekidu vatre u sukobu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, uz obrazloženje da bi takav potez omogućio protivnicima da se konsoliduju i pripreme za nastavak borbi.

- Pozivamo na okončanje rata i sprječavanje njegovog ponavljanja - izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Baghaei, kako prenosi iranska državna novinska agencija IRNA.

Prema izvještaju agencije Reuters, Iran i Sjedinjene Države su u ponedjeljak primili prijedlog za prekid neprijateljstava koji bi mogao stupiti na snagu istog dana.

I Axios navodi da su Sjedinjene Države, Iran i regionalni posrednici razgovarali o mogućem 45-dnevnom primirju, kao dijelu dvofaznog sporazuma koji bi vodio ka trajnom završetku sukoba.