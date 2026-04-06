Netanjahu postavio fotografiju gdje ismijava mrtve generale i najavljuje "pashalno čišćenje"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izazvao je nove reakcije objavom na društvenoj mreži X (bivši Twitter), u kojoj je povukao paralelu između tradicionalnog pashalnog čišćenja i vojnih akcija usmjerenih protiv iranskih ciljeva.

Uz grafiku „Prije i poslije“, na kojoj su prikazani uklonjeni iranski vojni zvaničnici te portret vrhovnog vođe Alija Hamneija (Ali Khamenei), poručio je: "Nastavljamo s pashalnim čišćenjem – drobljenjem iranskog neprijatelja."

Vjerska simbolika u funkciji rata

Iako su odnosi između Izraela i Teherana izrazito zategnuti, analitičari upozoravaju da ovakav način izražavanja prelazi granice uobičajene diplomatske i vojne komunikacije.

Upotreba Pesaha, praznika koji simbolizira slobodu i izbavljenje, u kontekstu „čišćenja“ ljudskih meta, mnogi ocjenjuju kao neprimjerenu instrumentalizaciju religije u svrhu opravdavanja nasilja.