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BIZARNO

Netanjahu postavio fotografiju gdje ismijava mrtve generale i najavljuje "pashalno čišćenje"

Dok dio desno orijentisanih pristalica podržava ovakav pristup, drugi izražavaju zabrinutost zbog upotrebe izraza „čišćenje“

Benjamin Netanjahu. Youtube/Screenshot

A. O.

6.4.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izazvao je nove reakcije objavom na društvenoj mreži X (bivši Twitter), u kojoj je povukao paralelu između tradicionalnog pashalnog čišćenja i vojnih akcija usmjerenih protiv iranskih ciljeva. 

Uz grafiku „Prije i poslije“, na kojoj su prikazani uklonjeni iranski vojni zvaničnici te portret vrhovnog vođe Alija Hamneija (Ali Khamenei), poručio je: "Nastavljamo s pashalnim čišćenjem – drobljenjem iranskog neprijatelja."

Vjerska simbolika u funkciji rata

Iako su odnosi između Izraela i Teherana izrazito zategnuti, analitičari upozoravaju da ovakav način izražavanja prelazi granice uobičajene diplomatske i vojne komunikacije. 

Upotreba Pesaha, praznika koji simbolizira slobodu i izbavljenje, u kontekstu „čišćenja“ ljudskih meta, mnogi ocjenjuju kao neprimjerenu instrumentalizaciju religije u svrhu opravdavanja nasilja.

Kritičari vlade Benjamina Netanjahua ističu da ovakve objave ne doprinose smirivanju situacije u regiji koja je već na ivici šireg sukoba. Umjesto državničkog pristupa, premijer koristi retoriku nalik internetskim „memeovima“, što se u međunarodnim krugovima često tumači kao pokušaj skretanja pažnje s unutrašnjih političkih problema u Izraelu.

Teške implikacije termina "čišćenje"

Dok dio desno orijentisanih pristalica podržava ovakav pristup, drugi izražavaju zabrinutost zbog upotrebe izraza „čišćenje“. 

U historijskom i političkom kontekstu Bliskog istoka, takva terminologija nosi snažne i problematične konotacije, te se može tumačiti kao dehumanizacija protivnika, što dodatno otežava buduće diplomatske napore.

Ključne kritike:

Dehumanizacija: Poređenje vojnih operacija s „proljetnim čišćenjem“ umanjuje ozbiljnost ljudskih gubitaka i razaranja.

Vjerska polarizacija: Povezivanje vjerskih praznika s vojnim akcijama produbljuje podjele među narodima u regiji.

Diplomatska neozbiljnost: Objave dolaze u trenutku kada međunarodna zajednica poziva na maksimalnu suzdržanost kako bi se spriječila eskalacija u otvoreni rat između Izraela i Irana.

Ovakav potez dio je šire, oštre komunikacijske strategije izraelskog premijera, kojom nastoji učvrstiti političku podršku, ali istovremeno rizikuje dodatnu međunarodnu izolaciju zbog nedostatka senzibiliteta u kriznim okolnostima.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# ALI KHAMENEI
# IRAN
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