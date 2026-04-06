Netanjahu postavio fotografiju gdje ismijava mrtve generale i najavljuje "pashalno čišćenje"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izazvao je nove reakcije objavom na društvenoj mreži X (bivši Twitter), u kojoj je povukao paralelu između tradicionalnog pashalnog čišćenja i vojnih akcija usmjerenih protiv iranskih ciljeva.
Uz grafiku „Prije i poslije“, na kojoj su prikazani uklonjeni iranski vojni zvaničnici te portret vrhovnog vođe Alija Hamneija (Ali Khamenei), poručio je: "Nastavljamo s pashalnim čišćenjem – drobljenjem iranskog neprijatelja."
Vjerska simbolika u funkciji rata
Iako su odnosi između Izraela i Teherana izrazito zategnuti, analitičari upozoravaju da ovakav način izražavanja prelazi granice uobičajene diplomatske i vojne komunikacije.
Upotreba Pesaha, praznika koji simbolizira slobodu i izbavljenje, u kontekstu „čišćenja“ ljudskih meta, mnogi ocjenjuju kao neprimjerenu instrumentalizaciju religije u svrhu opravdavanja nasilja.
Kritičari vlade Benjamina Netanjahua ističu da ovakve objave ne doprinose smirivanju situacije u regiji koja je već na ivici šireg sukoba. Umjesto državničkog pristupa, premijer koristi retoriku nalik internetskim „memeovima“, što se u međunarodnim krugovima često tumači kao pokušaj skretanja pažnje s unutrašnjih političkih problema u Izraelu.
Teške implikacije termina "čišćenje"
Dok dio desno orijentisanih pristalica podržava ovakav pristup, drugi izražavaju zabrinutost zbog upotrebe izraza „čišćenje“.
U historijskom i političkom kontekstu Bliskog istoka, takva terminologija nosi snažne i problematične konotacije, te se može tumačiti kao dehumanizacija protivnika, što dodatno otežava buduće diplomatske napore.
Ključne kritike:
Dehumanizacija: Poređenje vojnih operacija s „proljetnim čišćenjem“ umanjuje ozbiljnost ljudskih gubitaka i razaranja.
Vjerska polarizacija: Povezivanje vjerskih praznika s vojnim akcijama produbljuje podjele među narodima u regiji.
Diplomatska neozbiljnost: Objave dolaze u trenutku kada međunarodna zajednica poziva na maksimalnu suzdržanost kako bi se spriječila eskalacija u otvoreni rat između Izraela i Irana.
Ovakav potez dio je šire, oštre komunikacijske strategije izraelskog premijera, kojom nastoji učvrstiti političku podršku, ali istovremeno rizikuje dodatnu međunarodnu izolaciju zbog nedostatka senzibiliteta u kriznim okolnostima.