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UNIŠTENI AVIONI

Iran sumnja u američku akciju: Spašavanje pilota nazvano paravanom za krađu urana

Ne smije se uopće zanemariti mogućnost da je ovo bila obmanjujuća operacija radi krađe obogaćenog urana, rekao je Bagaei

Uništeni američki avioni. Screenshot

A. O.

6.4.2026

Iransko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je u ponedjeljak da bi američka operacija spašavanja oborenog pilota mogla predstavljati paravan za „krađu obogaćenog urana“ iz zemlje.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u nedjelju da su Sjedinjene Američke Države spasile drugog člana posade aviona F-15E, koji se srušio iznad Irana u petak, opisujući akciju kao „smjelu“ operaciju spašavanja.

S druge strane, iranska vojska ovu akciju nazvala je „obmanom i misijom bijega“, tvrdeći da je operacija „potpuno osujećena“.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagaei (Esmaeil Baqaei) izjavio je u ponedjeljak da postoje „brojna pitanja i nejasnoće“ u vezi s ovom operacijom.

- Područje u kojem se navodno nalazio američki pilot u provinciji Kohgiluyeh i Boyer-Ahmad je daleko od područja gdje su pokušali sletjeti ili gdje su htjeli smjestiti svoje snage u centralnom dijelu Irana. Ne smije se uopće zanemariti mogućnost da je ovo bila obmanjujuća operacija radi krađe obogaćenog urana - rekao je Bagaei.

Dodao je da je cijela operacija za Sjedinjene Američke Države predstavljala „katastrofu“.

Iranska vojska također je saopćila da je nekoliko američkih aviona bilo primorano na „hitno slijetanje“ u južnoj provinciji Isfahan, nakon što su pogođeni tokom misije, te da su SAD potom „bile prisiljene snažno bombardovati oborene avione“.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# URAN
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