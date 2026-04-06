Iran sumnja u američku akciju: Spašavanje pilota nazvano paravanom za krađu urana

Iransko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je u ponedjeljak da bi američka operacija spašavanja oborenog pilota mogla predstavljati paravan za „krađu obogaćenog urana“ iz zemlje.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u nedjelju da su Sjedinjene Američke Države spasile drugog člana posade aviona F-15E, koji se srušio iznad Irana u petak, opisujući akciju kao „smjelu“ operaciju spašavanja.

S druge strane, iranska vojska ovu akciju nazvala je „obmanom i misijom bijega“, tvrdeći da je operacija „potpuno osujećena“.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagaei (Esmaeil Baqaei) izjavio je u ponedjeljak da postoje „brojna pitanja i nejasnoće“ u vezi s ovom operacijom.

- Područje u kojem se navodno nalazio američki pilot u provinciji Kohgiluyeh i Boyer-Ahmad je daleko od područja gdje su pokušali sletjeti ili gdje su htjeli smjestiti svoje snage u centralnom dijelu Irana. Ne smije se uopće zanemariti mogućnost da je ovo bila obmanjujuća operacija radi krađe obogaćenog urana - rekao je Bagaei.