Velika Britanija planira nove pogone za municiju i eksplozive

Britansko Ministarstvo odbrane je 2. aprila 2026. godine predstavilo ažurirani plan za izgradnju šest novih pogona za proizvodnju municije širom Velike Britanije.

Ova inicijativa je dio šire strategije za uspostavljanje trajno aktivnog lanca snabdijevanja municijom i eksplozivnim materijalom.

Prema dokumentaciji, Ministarstvo odbrane namjerava otvoriti serije "investicionih prozora" u kojima kompanije mogu konkurisati za kapitalne grantove namijenjene izgradnji proizvodnih objekata. Prvi krug prijava očekuje se u trećem kvartalu 2026. godine, dok su dodatni planirani za drugi i četvrti kvartal 2027. godine.

Svaki investicioni period trajaće otprilike tri mjeseca, a pravo učešća imaju i firme koje ranije nisu sarađivale s Ministarstvom. Finansijska podrška po pojedinačnom projektu ograničena je na 45 miliona funti ili 50% ukupnih troškova, u zavisnosti od nižeg iznosa. Konačne alokacije bit će određene procjenom isplativosti i budžetske održivosti, uz odobrenje kroz formalni poslovni slučaj.

Program vodi agencija Defence Equipment & Support i otvoren je i za mala i srednja preduzeća koja proizvode energetske materijale i municiju, pružajući im priliku za stratešku integraciju u nacionalni sistem snabdijevanja.