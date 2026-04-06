Iran odbio privremeni prekid rata: Traži trajno rješenje

Iran je putem Pakistana odgovorio na američki prijedlog prekida rata, kategorično odbivši privremeno primirje od 45 dana. Zvanični Teheran traži trajno okončanje sukoba po vlastitim uvjetima, što uključuje potpuno ukidanje sankcija i uspostavljanje pravila za strateški važan Hormuški moreuz.

Intenzivni pregovori SAD-a, Irana i regionalnih posrednika, uključujući Pakistan, Egipat i Tursku, nisu dali rezultate, jer iranski odgovor od 10 tačaka američka strana ocjenjuje kao maksimalistički. Iran ne želi privremena rješenja niti situaciju sličnu Gazi i Libanu, gdje primirje postoji samo na papiru.

Hormuški moreuz ostaje ključna tačka spora. Posrednici su očekivali da bi se u prvoj fazi primirja mogao djelimično otvoriti, no Teheran je odbio bilo kakve ustupke, posebno prema SAD-u i Izraelu. Iranska revolucionarna garda naglasila je da se situacija u moreuzu "nikada neće vratiti" na prijeratni status.

S druge strane, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) produžio je ultimatum za dogovor i zaprijetio masovnim udarima ukoliko Iran ne pristane. Plan operacije "Epic Fury" predviđa bombardovanje iranskih energetskih postrojenja, dok pregovarači upozoravaju na moguću katastrofu za civilnu infrastrukturu i resurse u regiji.